Alfonso Signorini annulla il party post GF VIP e festa compleanno: la scelta per Berlusconi

Alfonso Signorini avrebbe annullato il party per il suo compleanno: c'è preoccupazione per le condizioni di salute di Berlusconi

E’ di poche ore fa la notizia che arriva da Milano. Alfonso Signorini avrebbe deciso di annullare la sua festa di compleanno, che si sarebbe festeggiato domani, 7 aprile probabilmente a Milano. Quella di domani sera, avrebbe dovuto essere una festa per il compleanno del conduttore del Grande Fratello VIP ma anche una sorta di party post reality che non c’era ancora stato. Quello che però è successo nelle ultime ore, con il ricovero di Berlusconi e l’aggravarsi delle sue condizioni di salute avrebbe portato il conduttore del GF VIP a decidere di annullare ogni impegno. Per questo motivo la festa prevista per il 7 aprile sarebbe stata cancellata. Queste le ultime indiscrezioni, probabilmente chi era stato invitato a raccontato ai giornalisti dell’annullamento della festa. Una scelta più che comprensibile, visto il rapporto tra Berlusconi e Signorini e non solo.

Era stata anche Oriana Marzoli a parlare con i follower di questa serata. Aveva infatti detto di esser stata invitata a una festa a Milano alla quale avrebbe presenziato in compagnia di Daniele. Ma a quanto pare, questa festa, non ci sarà. Al party ovviamente avrebbero dovuto partecipare anche gli ex concorrenti del GF VIP dalla vincitrice Nikita a tutto il resto della compagnia ( i concorrenti del GF VIP si stanno comunque divertendo tra una serata e l’altra).

Sospesa la festa di Signorini

Sempre sui social era stato Alessandro Rosica, l’investigatore dei vip, a rivelare che il party era stato cancellato. Parlando di una festa però che si sarebbe dovuta tenere oggi a Milano. Scrive su instagram: “Sospesa la grandissima festa di Alfonso Signorini prevista per domani, giovedì 6. Tra i motivi principali ci sarebbero le condizioni non proprio tranquille di Berlusconi attualmente in ospedale”.

Facile immaginare che Alfonso Signorini, visto il legame molto forte di amicizia che lo lega a Silvio Berlusconi, non abbia nulla da festeggiare e che abbia quindi deciso di rimandare questa festa a tempi migliori. Nel frattempo dal San Raffaele di Milano non arrivano notizia rassicuranti, se è vero che Berlusconi è stabile è anche vero che le sue condizioni di salute risultano essere gravi. Il Corriere questa mattina ha rivelato che Berlusconi avrebbe la leucemia.