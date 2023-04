Belen ha il covid, di nuovo assente a Le Iene

Belen assente a Le Iene è positiva al covid, non può lavorare, deve restare a casa

Le Iene stasera va in onda di nuovo senza Belen Rodriguez, ha il covid, sta benissimo ma non può lavorare. Dopo avere festeggiato la Pasqua con Stefano De Martino e il resto della famiglia a Napoli oggi Belen è risultata positiva al covid. Adesso è a casa che segue i suoi colleghi, distesa sul letto guarda Italia 1 commenta che le mancano tutti ma non può fare altro che attendere che le passi, che presto il tampone le dica che è negativa. Belen Rodriguez ha il covid e lei non pensava fosse possibile, ormai è passato così tanto tempo da quando il virus terrorizzava tutti, fare il tampone è routine ma questa volta la showgirl è apparsa davvero affranta. Quando ha scoperto che era positiva al covid era già pronta con i sui collaboratori per negli studi di Mediaset.

Pessimo pomeriggio per Belen che torna a casa senza condurre Le Iene

I suoi collaboratori la prendono in giro mentre lei batte i piedi a terra; ha appena saputo che ha il covid. Le hanno messo subito la mascherina, è pomeriggio e deve tornare a casa. Si siede a terra nel corridoio, chi passe le chiede che succede e Belen lo dice a tutti che vorrebbe lavorare ma non può, ha il covid.

Torna a casa delusa, arriva sera e Le Iene inizia. E’ la seconda assenza della conduttrice in una mese, questa volta è Max Angioni a spiegare: “Come potete vedere, siamo da soli senza Belén. Ancora una volta. Cos’ha Belén? Sta male? Sta bene? Ci odia? Si sono dette tante cose su questa assenza. Questa è la verità”. Poi va in onda il video girato nel pomeriggio, Belen sul pavimento nel corridoio, ha appena saputo.

“Voglio fare Le Iene e invece ho il Covid. Mi hanno fatto due tamponi. Era rosso fuoco. No, voglio lavorare! Devo andare a casa rinchiusa e invece voglio lavorare. Ci vediamo la settimana prossima. Lascio il mio lavoro ai miei tre comici pazzeschi che naturalmente non saranno mai alla mia altezza però vi dovete accontentare”.

Adesso la sua make up artist e il suo hai stylist sperano di non essere stati contagiati.