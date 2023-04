Michelle Hunziker: zia Sole e zia Cece si occupano del piccolo Cesare, il figlio di Aurora

Sono foto dolcissime quelle delle figlie di Michelle Hunziker che si occupano di Cesare, il figlio di Aurora

Sono immagini tenerissime quelle che pubblica Michelle Hunziker. Le sue storie Instagram parlano di famiglia e amore, delle sue figlie, tutte e tre insieme. Mamma e zie del piccolo Cesare. E’ una gioia immensa per Michelle Hunziker, un sogno che si è finalmente realizzato. Non crede ai suoi occhi, è tutto così perfetto per lei che da sempre sognava un figlio maschio e finalmente dopo Sole, Celeste e Aurora è arrivato il nipotino. Non è suo figlio ma è come se lo fosse e Michelle Hunziker sa bene che sarà una nonna invadente ma aveva già messo tutto in chiaro prima. Anche le piccole zie, Sole e Celeste, fanno la loro parte e la showgirl e conduttrice non può che volare.

Michelle Hunziker, la foto delle figlie con il piccolo Cesare

“Vita” commenta Michelle e non ha altro da aggiungere allo scatto che vede tutti i suoi quattro amori insieme. Una passeggiata con Cesare che dorme beato nella sua carrozzina e ad occuparsi di lui ci sono tutte: zia Cece, zia Sole, mamma Aurora e nonna Michelle.

“Zia Cece all’opera” commenta la Hunziker postando un’altra foto, ci sono la figlia più grande e la figlia più piccola, la zia che non vedeva l’ora di occuparsi del nipotino, di Cesare. E’ tutto così dolce, in questo momento Michelle Hunziker dimentica i dispiaceri di due matrimoni falliti, delle delusioni. Oggi è nonna e la sua famiglia è meravigliosa.

Tra le storie di Instagram spunta a che il regalo che la madre di Goffredo Cerza ha fatto a sua nuora. Ha augurato ad Aurora Ramazzotti di indossare per tutta la vita l’anello che le ha regalato, un anello importante fatto realizzare per lei prima che diventasse mamma, prima della nascita di Cesare.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza non hanno alcuna intenzione di sposarsi, gli esempi della giovane mamma non sono idilliaci per quanto riguarda la durata delle coppie, dei matrimoni. Di amore invece ne ha sempre ricevuto tantissimo ed è questo che anche Michelle Hunziker continua a mostrare con le nuove foto di famiglia.