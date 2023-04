Federica Panicucci sono struggenti gli auguri di compleanno al papà che non c’è più

Sono struggenti gli auguri di compleanno di Federica Panicucci per il papà scomparso

Sono trascorsi già sei anni dalla morte del padre di Federica Panicucci, la persona che le manca di più, una scomparsa che le fa ancora e sempre male. Oggi il papà di Federica Panicucci avrebbe compiuto gli anni, avrebbero festeggiato tutti insieme, invece sono auguri a distanza che spera gli arrivino. Le parole che la Panicucci rivolge a suo padre nel giorno in cui sente ancora più forte la sua mancanza sono struggenti. Erano legatissimi, ogni volta che parla di lui la conduttrice di Mattino 5 non riesce a trattenere l’emozione. E’ scomparso sei anni fa a causa di una malattia, era il suo pilastro.

Federica Panicucci gli auguri al papà che non c’è più

“Farei qualsiasi cosa per stare tra le tue braccia ancora una volta. Buon compleanno papà. Ovunque tu sia” ha scritto Federica pubblicando una delle loro tante foto insieme. Uno scatto in cui sorridono, come sempre complici.

In ogni sua intervista parla di lui, ogni volta è così difficile per lei raccontare della sua assenza e quando la sente più forte. Farebbe davvero qualunque cosa per poterlo rivedere, abbracciare, sentire il suo amore immenso, quello che non ha più trovato.

Il loro era davvero un legame speciale, stavano sempre insieme, era il nonno perfetto per i suoi figli. “Passano gli anni, ma il tasto è sempre dolente. Mio padre stava moltissimo con noi, giocava tanto con i suoi nipoti. Ed è andato via troppo presto”. Gli ultimi mesi di vita sono stati durissimi, Federica Panicucci sentiva che lo stava perdendo e lo abbracciava di continuo, sapeva che avrebbe dovuto dirgli addio troppo presto. Sa di non avere ancora elaborato il lutto, è stato tutto troppo veloce, un dolore che non supera, una morte che non accetta.

La conduttrice Mediaset è sempre sorridente, sempre impeccabile ma quando parla del suo papà il trucco si scioglie e il sorriso va via.