Dopo la bufera Laura Chiatti è ancora ironica sui social ma i fan tuonano: “scusati, basta battute”

Laura Chiatti ancora nella bufera: chi la segue non digerisce la sua ironia, sarebbero state opportune delle scuse, le fanno notare ma lei non retrocede

Laura Chiatti non ha nessuna intenzione di cambiare linea, dopo le tante accuse ricevute in seguito all’intervista a Domenica IN. Anzi, sui social, continua a fare dell’ironia anche nel tentativo di sdrammatizzare quello che è successo. Perchè poi, al netto delle frasi discutibili che Laura Chiatti ha detti in tv, le offese che ha ricevuto l’attrice sui social, sono altrettanto gravi, non ce lo dimentichiamo. E così, postando una sua foto sui social con la didascalia “buongiorno….. si può dire ? o si offende la buonanotte?????” ha cercato di voltare pagina, pur citando in qualche modo quello che è successo di recente. E allora anche sotto questa foto, che nulla aveva a che fare con le sue dichiarazioni sui ruoli di donna e uomo in casa, sono arrivati diversi commenti. Molti follower le fanno notare che avrebbe dovuto semplicemente ammettere di aver detto delle cavolate e la questione si sarebbe chiusa e invece…

Laura Chiatti ancora al centro delle polemiche

Una follower le ha scritto: “Invece di continuare su questa linea di battute sarcastiche perché ti tiri dietro il meglio delle critiche ..cerca piuttosto di capire che la tua idea la esprimi a casa tua ma quando sei in TV non puoi dire frasi come ” sono all’antica …sono per il rispetto dei ruoli” ….come dire che la donna deve stare a casa a fare le pulizie o peggio ancora deve lavorare e pulirsi pure la casa da sola…scusa ma a me così l’eros sta sotto i mattoni…la verità e’ un’altra ....la casa ve la pulisce la colf…. altrimenti col cavolo che pensavi all’eros“. E ancora: “Non so se sia la strada giusta il tentativo di ridicolizzare e sminuire la valanga di critiche alla poco felice battuta goliardica. Di sicuro non sortisce l’effetto di renderla più simpatica (se questo era l’intento). Questo gran polverone avrebbe potuto essere un’occasione per una riflessione sui ruoli da lei citati, ma vedo che lo spunto non è stato colto. Peccato….“. Un’altra follower le ha scritto: “Lei ha certamente il diritto di dire tutto quello che vuole, ci mancherebbe. Ma è giusto che anche chi pensa che siano discorsi superati/sessisti/maschilisti lo possa dire. Pertanto fare battute, creare fazioni e tifoserie non portano a nulla. Invece di perdere tempo così, cerchiamo di riflettere di più, di informarci e di migliorare come persone. Mio pensiero“. E concludiamo con questo: “Puoi avere le tue opinioni ovviamente, siamo in un paese libero quindi è inutile che fai sarcasmo: fatti una domanda sul perché la gente ti ha attaccato (non certo per il fatto che vedere Marco con l’aspirapolvere ti abbassa l’eros, saranno anche problemi tuoi!)… ma per la frase obsoleta e squallida “io rispetto i ruoli” …. I “ruoli” di che?! Che messaggio mandi nel 2023? Che era corretto che la donna servisse o fosse succube/dipendente dal marito ?! Vorrei vedere se ti starebbe bene… Quindi accetta che hai detto una grande cagata e scusati, punto“.