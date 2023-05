Elettra Lamborghini dimagrita e soddisfatta dopo dieta, allenamento e altro

Elettra Lamborghini mostra fiera quanto è dimagrita ma anche la fatica che ha dovuto fare

Elettra Lamborghini è dimagrita e adesso è anche molto soddisfatta, si mostra tra le storie di Instagram dopo un bel massaggio, perché anche questo l’ha aiutata a raggiungere il risultato che desiderava. La cantante voleva perdere perso e avere una forma fisica diversa, per ottenere tutto ha lavorato sodo. Abbiamo visto più volte Elettra cucinare, mangia vegano e la sua dieta è stata ed è quella giusta per lei. Si è allenata e continua a farlo senza sosta e in più ha fatto le saune, si è presa cura del suo corpo con dei massaggi mirati. Elettra Lamborghini racconta tutto sui social, voleva una forma fisica al top per l’estate e ci è riuscita. Racconta che quando la incontrano restano stupiti ed ecco lei cosa risponde.

Elettra Lamborghini dimagrita

Tutto in vista del tour, in questo modo affronterà il palco nel modo migliore e non più col fittone. Ci ha messo tre mesi per ottenere quello che voleva. “Mi alleno come una matta, mangio vegano e faccio la sauna e mi spalmo creme dalla mattina alla sera” fa sorridere il suo modo di raccontare le cose ma è la realtà.

Non vuole essere infastidita da chi pensa che sua troppo magra, si sente benissimo e anticipa tutti: “Non iniziate a sfracassarmi i ‘coions’ dicendo: ‘E’ troppo magra’, perché le magre sono altre e soprattutto perché mi è stato dato della ‘grassa’ da tutta la vita, ma me ne sono sempre fregata perché poi realmente non penso di esserlo mai stata. Ho sempre ‘magnato’ come una botte in momenti di stress, ma dopo li ho sempre persi”.

Non ha finito, Elettra Lamborghini aggiunge: “Quel che voglio dire è che non vi va mai bene niente. E sono magra e allora son ‘troppo magra’. E son grassa e allora ‘sono troppo grassa’. Quindi devo perdere peso, quando lo perdo ridivento ‘troppo magra’. Tra l’altro continuo a pensare alla fatica che ho fatto perché mi sto allenando minimo due volte al giorno, poi faccio equitazione, le prove, eccetera. Sto lavorando sul mio corpo perché questa estate sarò in tour e non voglio arrivare col fiato corto dopo tre canzoni”.

Parla di sacrifici fatti per sentirsi in forma e che la gente non sa niente. Oggi crescendo si vede più bella, stanca ma bella.