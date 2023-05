Beatrice Valli al pronto soccorso: sua figlia ha ingerito un oggetto

Attimi di paura per Beatrice Valli al pronto soccorso con la figlia. La piccola ha ingerito un oggetto

Attimi di paura per Beatrice Valli e Marco Fantini che hanno dovuto portare la figlia in ospedale, al pronto soccorso. La piccola Azzurra ha ingerito un oggetto, Beatrice Valli con poche parole spiega che si tratta di una monetina, lo fa nella sua ultima storia Instagram, stanchissima. E’ Beatrice Valli che attende di sapere qualcosa in più, è serena, il peggio è passato, deve solo capire come risolvere il problema. “Siamo al pronto soccorso perché Azzurra ha ingerito una monetina” scrive senza dire nulla, ha il volto di chi ha passato una notte senza poter riposare ma attende in uno dei luoghi dove un genitore non vorrebbe mai stare, anche se tutto è sotto controllo. Ieri sera Beatrice Valli già distrutta dalla giornata credeva che mettendo a letto i bambini avrebbe potuto riposare almeno un po’. Ha quattro figli e la piccola Matilda ogni due ore prende il latte, dormire per più ore di seguito è impossibile ed è comprensibile l’assenza dell’influencer sui social in questo periodo. Poi questa mattina la corsa in ospedale per Azzurra.

Beatrice Valli spiega perché è assente dai social

I follower non sono per niente contenti di non seguire di continuo la sua vita su Instagram ma anche ieri sera ha spiegato che è dispiaciuta ma rispondendo alle domande ha raccontato che fino a quando un bebè non raggiunge i tre mesi tutta la gestione è un po’ complicata, a prescindere se è il secondo o il terzo figlio. Lei deve dare attenzione a quattro bambini, quindi la stanchezza è tanta e le ore a disposizione sono poche.

Promette che prima o poi si farà perdonare. Racconta che andranno pochi giorni in Toscana con i bambini, poi al ritorno dovranno organizzare per i vari viaggi lavorativi.

Lavatrici, cucinare, piatti da lavare e tanto altro da fare, Beatrice racconta la sua giornata tipo. Non può allontanarsi più di 2 ore da casa perché per lei è meglio non tirare il latte ma essere sempre presente. La sveglia suona presto e ha tate cose da organizzare. E’ stanca ma spiega che ripeterlo non la fa sentire meglio. Preso aggiornerà anche dall’ospedale.