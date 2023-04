Beatrice Valli è tornata a casa ed è dolcissimo il benvenuto alla piccola Matilda

Beatrice Valli è tornata a casa con la sua piccola Matilda e la sorpresa di Marco Fantini è dolcissima

Nessun eccesso per il ritorno a casa di Beatrice Valli con la sua piccola Matilda ma un dolce benvenuto alla figlia con tutte le sorprese organizzata da Marco Fantini. Questa mattina Beatrice Valli era emozionatissima, felice di tornare dai suoi figli e di portare a casa la sua Matilda. Marco si è fatto un po’ attendere in clinica, aveva qualche difficoltà con l’ovetto per bebè in auto. Dopo avere salutato medici e ostetrica la dolce mammina ha aperto la porta di casa e ha trovato dei fiori meravigliosi, una piccola torta con il nome completo della piccolina, palloncini rosa, un orso gigante e la gioia di Alessandro, Azzurra e Bianca. Tutti attendevano la sorellina e la mamma, anche se Beatrice non ha ancora mostrato i video. Si diverte però a mostrare suo marito che dorme sul divano di casa. Era stanchissimo, le ha detto che la piccola Bianca ha russato tutta la notte, non stava bene, e lui non ha chiuso occhio. In realtà è lei che avrebbe bisogno di dormire ma intanto Matilda si è svegliata e deve mangiare, dormirà più tardi.

Fiori, palloncini e torta per il benvenuto a Matilda Luce

Matilda Fantini dorme tenerissima nella sua carrozzina rosa. Fiori e palloncini, Marco Fantini non ha esagerato per il ritorno a casa delle sue bellissime donne. Spesso le influencer mostrano il benvenuto dei loro bebè con tanti dolci, addobbi, archi pieni di palloncini, fiori ovunque, orsi e orsetti, regali. Beatrice Valli e Marco Fantini hanno optato per un rilassante ritorno a casa, evitando troppi profumi che ad un neonato non fanno mai molto piacere e spesso nemmeno alla mamma. Racconta che si poi bambini le hanno fatto tanti disegni, si è commossa.

La Valli però si chiede quando potrà riposare, quando toccherà a lei distendersi sul divano e riprendersi dal parto ma anche dalla fatica che comporta l’allattamento. La sua gravidanza non è stata semplice, la peggiore di tutte, la più complicata. Matilda Luce è l’ultimo figlio per la coppia?