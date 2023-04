Beatrice Valli mostra il momento più difficile dopo il parto

Beatrice Valli sincera mostra il momento più difficile dopo il parto

Beatrice Valli non vedeva l’ora di partorire, sperava che la sua Matilda nascesse prima ma alla fine si è arresa, ha scelto la piccolina quando venire al mondo. Beatrice Valli questa mattina torna a casa e il parto sarà solo un ricordo ma sta già vivendo il momento più difficile, quello dell’allattamento. E’ allo stesso tempo il momento più bello e duro dopo la nascita di un figlio; non è poi così semplice, non sempre, e le energie vanno via sempre di più, le prende tutte il bebè. Quarto figlio per Beatrice Valli, terza bimba per Marco Fantini e come sempre l’influencer continua ad aggiornare i follower sulle condizioni di salute, sulle somiglianze, sulle difficoltà e l’amore che adesso li lega ancora di più. Non mancano le riflessioni sulla maternità, essere sinceri è fondamentale.

Beatrice Valli parla dell’allattamento

E’ un momento meraviglioso ma anche uno dei più difficili, anche se la Valli è al quarto figlio l’allattamento è sempre un momento particolare. “L’allattamento è uno dei momenti più belli ma anche uno dei più difficili” e finalmente c’è chi lo dice, finalmente c’è chi non mostra solo tutta la felicità di essere diventata mamma, di avere il bebè tra le braccia.

Beatrice Valli ha più volte confidato che questa gravidanza è stata la più dura, complicata, le ha causato vari malesseri, ha avuto più volte paura. Forse anche per questo non vedeva l’ora di partorire. Adesso avrà tutto il tempo per riprendersi e godersi la sua piccola Matilda.

Oggi è il gran giorno, Beatrice e la sua piccolina tornano a casa e finalmente Matilda Luce conoscerà i suoi fratelli, Alessandro, Bianca e Azzurra. Alla fine ha vinto l’ex volto di Uomini e Donne, ha vinto Beatrice che ha sempre desiderato Matilda come nome per la sua bambina mentre Marco fantini avrebbe voluto un altro colore da aggiungere alle sue principesse.

E’ stanca la dolce mamma, ha bisogno di tornare a casa, di vedere i suoi bambini ma anche di riposare. Ha bisogno di qualcuno che l’aiuti con la bambina. Matilda è buonissima, anche se sembra già non dormire molto di notte. Di certo nelle prossime ore la Valli mostrerà anche il suo ritorno a casa e il benvenuto alla piccolina.