Paola Barale: “La meno pausa è magica” si rivolge agli uomini e dai social si alza il polverone

Paola Barale e il monologo sulla menopausa a Le Iene non tutti comprendono le sue parole e la insultano sui social

Torna di nuovo in tv Paola Barale per parlare del suo libro. L’abbiamo vista anche nella puntata de Le Iene in onda il 23 maggio 2023. Questa volta in veste appunto di scrittrice con un monologo che parla della menopausa, il tema centrale del suo libro, “Non è poi la fine del mondo. Il potere della fragilità”. La Barale ha già spiegato in diverse occasioni perchè vorrebbe che si parlasse più spesso di queste tematiche, non solo in tv ma anche tra amiche e tra amici.

E invece sembra sempre che quando si debba entrare nel mondo delle donne, certi “argomenti” debbano essere trattati solo in alcune sedi, senza disturbare il mondo maschile che deve restarne fuori.

Il monologo di Paola Barale a Le Iene

La Barale nello studio di Italia 1 ha quindi detto:

Alcune delle parole più belle cominciano per ‘m’: mamma, mondo. Anche le più brutte: morte, merda. E menopausa, dove sta? Parliamone. Perché più che brutta la menopausa è ficcata in uno spazio fatto di silenzio. Di donne che si guardano e guardano le altre con commiserazione. Oppure nella migliore delle ipotesi si dicono a vicenda: eh, ti capisco. E si mettono il ditino davanti alla bocca a dire shhh. Ma si sentono in colpa di cosa? Dateci una m e vi costruiamo un mondo, ma di sensi di colpa. Vero anche che ci sentiamo in colpa perché ci fanno sentire in colpa. Vero, uomini?

Paola Barale ha ricordato che nel mondo ci sono milioni di donne che stanno affrontando la menopausa:

È un passaggio che affronta metà della popolazione e che riverbera sull’altra metà. Ah, vi do una notizia. Siccome la vita s’è allungata, entro il 2025 un miliardo di donne saranno in menopausa. Paura, eh? Le vampate, il saliscendi emotivo, ingrassare, i cambiamenti. Ne avevo così tante, le avevo nascoste dietro tante altre cose che alla fine non le trovavo neanche più. Ma oggi sono qui a dirvi che la menopausa come ogni trasformazione può essere magica, anche una rottura di palle, certo, ma anche magica. Dopo la menopausa c’è un altro pezzo di vita, di nuvole e sogni tutti da mordere

Paola Barale e la menopausa-Ultimenotizieflash.com

La risposta degli uomini al monologo di Paola Barale

Visto che la show girl ha tirato in mezzo gli uomini, loro si sono fatti sentire dai social e hanno risposto, non sempre in modo molto carino. E anche le donne hanno fatto notare che si parla tranquillamente di menopausa e che non è un tabù.

Da quando la menopausa è un tabù o una vergogna?😅mi sono per qualcosa

Fanno monologhi scagliandosi contro nemici inesistenti e invisibili .. ma chi caz** le ha detto niente 😅

Monologo recitato così male che sembravo io alle elementari quando ripetevo la poesia😂

Il problema non è la menopausa… Il problema è l ignoranza delle persone che a volte utilizzano i nomi di queste fasi della vita di una donna per deridere offendere o sminuire. Il “quella c ha le due cose” quando rispondi male a qualcuno o sei nervosa…è un esempio. Perciò non è tabù parlare di menopausa o esserlo o avere le mestruazioni o parlarne. Dovrebbe essere tabù un mondo che brulica di deficenti

La menopausa un problema? è la natura 😅

La prossima volta più veloce il discorso, cosi mi arriva prima.

Fortunatamente ci sono state anche le persone che hanno compreso il senso del discorso di Paola Barale. Vi proponiamo alcuni commenti: