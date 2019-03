Lorena Bianchetti è diventata mamma, è nata la sua bimba (Foto)

Lorena Bianchetti è diventata mamma, è nata la piccola Estelle e la conduttrice di Rai 1 annuncia a tutti il dolcissimo eventi riferendo che tutta la famiglia è emozionata (foto). “Benvenuta Estelle” è il ricamo sul fiocco rosa con elefantino e I cuoricini scelto da Lorena Bianchetti per accogliere la sua bimba così tanto desiderata. Lorena Bianchetti ha partorito all’ospedale Gemelli di Roma e ovviamente sia lei che Bernardo De Luca sono al settimo cielo. Dopo le nozze la conduttrice aveva più volte confidato che stava provando ad avere un figlio, poi quando aveva perso ormai le speranze perché non più così giovane, la sua bimba le ha fatto il regalo più bello. E’ su Instagram che tutti stanno facendo gli auguri alla coppia per l’arrivo della piccola Estelle; un nome dolcissimo. “Ed eccomi qua! Sono Estelle e finalmente sono arrivata! Peso kg 3650..mamma e papà sono emozionantissimi ed io più di loro. Un abbraccio grande, anzi grandissimo da parte mia a tutti voi!!” è il post pubblicato dalla Bianchetti sul suo profilo social.

LORENA BIANCHETTI HA PARTORITO E’ NATA LA SUA BELLISSIMA BIMBA

Il 24 febbraio l’ultimo giorno di lavoro per la conduttrice che giustamente con il suo pancione enorme aveva bisogno di riposo e di concentrarsi sulla realizzazione del suo sogno.

Un po’ di attesa e alla fine il momento è arrivato.

Nelle sue interviste, in tv, sui social, Lorena non ha mai smesso di ringraziare per questo dono immenso ricevuto quando non pensava potesse più accadere.

La data del parto era prevista per il 7 marzo, l’aveva confidato alla rivista Gente aggiungendo anche la paura del parto, del dolore. Aveva anche detto che tra i nomi che le piacevano per la sua bimba c’era Sofia ma era anche un nome troppo comune. Estelle di certo non è così comune ma scommettiamo che da oggi in poi lo diventerà.

