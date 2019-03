Elisa Isoardi pizzicata con Alessandro Di Paolo, c’è la foto del bacio (Foto)

Un fine settimana in Toscana per Elisa Isoardi che dopo la fine della storia d’amore con Matteo Salvini appare per la prima volta con un altro uomo, lui è Alessandro Di Paolo (foto). E’ la rivista di gossip Diva e Donna questa volta a beccare la conduttrice de La prova del cuoco con colui che sembrerebbe già il suo nuovo fidanzato. Sono tutti pettegolezzi o davvero Elisa Isoardi è di nuovo innamorata? E’ stato un weekend d’amore o di puro relax per Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo? Pochi giorni trascorsi tra Cortona e Firenze e chi sembra essere bene informato racconta che avrebbero anche trascorso una serata sul litorale laziale ad Anzio. I paparazzi avrebbero anche pizzicato la Isoardi e Di Paolo mentre si baciano durante una sosta all’autogrill. La rivista di gossip sarà in edicola domani ma un anticipo già mostra lo scatto del bacio che tutti sono curiosi di vedere.

ELISA ISOARDI E ALESSANDRO DI PAOLO STANNO INSIEME?

La foto del presunto bacio non è chiarissima ma intanto ci chiediamo chi sia Alessandro Di Paolo e la risposta arriva subito: è un produttore e il gossip aggiunge che ha anche la fama da playboy.

I fan sono già preoccupati per Elisa.

A questo punto l’addio tra la Isoardi e il ministro dell’Interno Matteo Salvini è davvero definitivo, certo sempre che la nuova relazione venga confermata o almeno non smentita.

La rivista Diva e Donna promette le immagini in esclusiva e i retroscena della dolce intesa tra la conduttrice del cooking show di Rai e il produttore milionario. Chissà se è lui il famoso Orso Bianco che a San Valentino ha inviato rose rosse e orsetto alla bella Elisa e chissà se la conduttrice ha già visto qualche immagine che la riguarda, qualche scatto di questa nuova soap opera appena iniziata.