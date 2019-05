Bobo Vieri con la figlia Stella è un papà dolcissimo (Foto)

Quanta dolcezza nelle foto di Bobo Vieri con sua figlia Stella, nelle immagini pubblicate dalla rivista Chi (Foto). L’ex calciatore già accanto a Costanza Caracciolo aveva dismesso i panni da latin lover ma adesso che è davvero un papà modello, dolcissimo. I paparazzi l’hanno fotografato con la sua bimba tra le braccia in giro per Milano, niente carrozzina e tante smorfie e coccole per il suo piccolo amore. Stella è la prima figlia di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, ma dov’è la splendida ex velina bionda di Striscia la notizia? Poco distante, infatti poi si incontrano e ci sono baci e coccole anche per la mammina. Chi l’avrebbe detto che prima o poi Christian avrebbe messo la testa a posto e si sarebbe sposato e l’avremmo anche visto con un meraviglioso bebè tra le braccia. Stella è un tenerissimo fagottino, ovviamente mai ripresa per mostrare il visino ma la immaginiamo bellissima come la sua mamma.

BOBO VIERI A MILANO TRA COCCOLE E SMORFIE PER SUA FIGLIA STELLA

La piccola Stella Vieri ovviamente ha cambiato del tutto la vita di mamma e papà. Costanza è tornata al lavoro ma con molto calma perché si sta godendo tutta la gioia della maternità. La coppia è riservatissima, Costanza e Vieri stanno insieme dal 2017, qualche mese fa si sono sposati ma della cerimonia non abbiamo visto niente. Hanno però promesso che presto festeggeranno in grande.

Per il matrimonio in chiesa di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri è prevista una festa in Sicilia con tanti invitati. Ci sono anche altri progetti, come la partenza per Miami, dove si trasferiranno da settembre per poi tornare in Italia con la bella stagione. Intanto, Bobo organizza la terza edizione della Bobo Summer e fa il papà. Non mancheranno le altre foto con la famiglia al completo e tanto amore.