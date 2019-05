La gioia di Al Bano: Romina Power finalmente è tornata a vivere in Italia (Foto)

Romina Power è tornata in Italia ma sembra che questa volta voglia viverci come faceva un tempo, quindi ora sarebbe ancora più vicina ad Al Bano, il suo ex marito (Foto). Si accende così ancora una volta la speranza per i fan dell’ex coppia d’oro di vedere di nuovo insieme Al Bano e Romina Power. Solo una speranza impossibile o davvero potrebbero vivere di nuovo sotto lo stesso tetto? Al Bano ha confidato alla rivista Gente che Romina è appena tornata in Italia dopo ben sette anni trascorsi in America. Anni in cui abbiamo visto la Power con la valigia in mano, sempre pronta a partire per i concerti con il cantante pugliese, il ritorno a Cellino San Marco ma poi sempre in partenza per l’America. Questa volta è davvero diverso? Lui sembra davvero felice di riavere la sua ex moglie vicino, anche se tutti i loro figli sono sempre in giro. E’ sempre Al Bano Carrisi a raccontare che Yarsi spesso è all’estero, che per Romina junior è la stessa cosa, che Cristel vive in Croazia con suo marito Davor Luksic e il loro bambino.

AL BANO FELICE PER IL RITORNO DI ROMINA POWER IN ITALIA

Non passa giorno però che tutti si sentano tra loro. Con i piccoli di casa, Jasmine e Bido è più semplice, racconta Carrisi: “Con i piccoli è più semplice: se sono a casa li porto a scuola, li vado a prendere, cercando di costruire giorno dopo giorno un rapporto profondo e rispettoso. Dai miei genitori ho imparato l’abc della vita e non potevo desiderare scuola migliore. Gli stessi valori li ho trasferiti ai miei figli. E ora Jasmine e Bido stanno insegnando a me a leggere un mondo così distante dal mio”.

In quale città vivrà in Italia Romina Power? Tornerà a Cellino San Marco o sarà a Roma? “E’ appena tornata in Italia, finalmente, dopo sette anni di America” ha semplicemente annunciato il cantante di Cellino San Marco che intanto si vede spesso in compagnia di Loredana Lecciso.