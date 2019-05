L’album di nozze di Eva Grimaldi, il suo abito da sposa è un vero spettacolo (Foto)

Si era intuito che l’abito da sposa di Eva Grimaldi fosse davvero molto bello e infatti dalle foto della rivista Chi si scopre che è davvero un vestito da sposa meraviglioso. E’ Tgcom24 a mostrare in anteprima l’album di nozze di Eva Grimaldi e Imma Battaglia, parte delle foto pubblicate dal settimanale di gossip di Alfonso Signorini. Sono scatti che spiegano bene come hanno vissuto il giorno del matrimonio Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Una data molto attesa per entrambe ma anche per molte atre persone. Presenti alle nozze dell’attrice e dell’attivista e politica molti vip, tra tutti Gabriel Garko, ex compagno di Eva che l’ha voluto testimone al suo fianco. Un amore che desiderano duri per sempre e davanti a 250 invitati la Battaglia e la Grimaldi l’hanno promesso. Con Enzo Miccio hanno scelto una location deliziosa immersa nella campagna laziale. Ed è stato ovviamente Enzo Miccio ad organizzare tutto e a firmare l’abito da sposa di Eva Grimaldi. “8 anni, 5 mesi, 180 giorni e rotti” così hanno scritto sui biglietti segnaposto, già da tanto dura la loro storia d’amore.

LE FOTO DEL MATRIMONIO DI EVA GRIMALDI E IMMA BATTAGLIA – GLI ABITI DELLE NOZZE

Per amore nel giorno del sì la Grimaldi ha anche tagliato i capelli, li aveva più lunghi prima ma ha confidato che a Imma lei piace così. Eva bellissima ed emozionata, per lei un abito color pesca disegnato da Miccio, davvero un vestito perfetto, romantico, delizioso. Imma Battaglia è apparsa più tranquilla, ma forse solo in apparenza. Per lei un completo maschile blu.

Presenti per il giorno più delle spose le amiche di entrambe, le amiche e gli amici vip: Elenoire Casalegno, Nancy Brilli, Attilio Fontana, Bianca Atzei, Monica Cirrinà, Vladimir Luxuria, Nicky Vendola, Alfonso Pecoraro Scanio. Una cerimonia organizzata all’aperto ma il tempo non è stato clemente. Una torta a cinque piani decorata con peonie e come cake topper le loro statuine. Tutto all’insegna della gioia e dell’amore e per Imma ed Eva non importa se a qualcuno tutto questo non va giù, loro si amano davvero.