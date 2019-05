Belen e Stefano De Martino tenerissimi insieme, lei non è mai stata così felice (Foto)

Non è per niente una zuppa riscaldata tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ma un ritorno insieme che è ben più di una fiamma, è amore vero (Foto). Tutto procede nel migliore dei modi per la coppia che per la prima volta è stata beccata dai paparazzi dopo il loro ritorno. Fino ad ora sono stati Belen e Stefano a pubblicare sui profili social le foto insieme, poche, romantiche e con le dediche d’amore più semplici. Adesso tocca agli addetti ai lavori e alla rivista Chi. Belen e Stefano passeggiano mano nella mano, un’uscita di sera con il sorriso sempre sulle labbra e gli occhi sognanti, i baci tenerissimi di lui e la showgirl argentina che appare più bella che mai, rilassata. Non ci vuole molto a capire che non ha bisogno di altro, che ha tutto e che così felice non lo era mai stata prima, nemmeno quando stavano insieme prima della separazione. In tanti hanno sempre sperato che tornassero sui loro passi, poi sono arrivate le tante indiscrezioni mentre Andrera Iannone sembrava sempre più lontano. Sono stati però loro con il viaggio in Marocco ad ufficializzare tutto ma intanto non hanno rilasciato interviste, si godono il loro amore, il loro matrimonio, con una nuova maturità.

LE FOTO DI BELEN E STEFANO SULLA RIVISTA CHI

Da tempo c’erano in giro le foto di Stefano che con la scusa di stare con il figlio Santiago saliva a casa di Belen poi usciva la mattina successiva. Non avevano certo niente da nascondere ma volevano proteggere il loro amore e il loro bambino, come hanno sempre fatto in questi anni.

Durante la separazione nessuno dei due ha detto qualcosa contro l’altro, piccole battutine di lei, frasi comprensibili da parte di una donna che ha sofferto davvero per amore. Il ballerino e conduttore napoletano ha fatto di tutto per riconquistarla e avere di nuovo la sua famiglia. Ci è riuscito e adesso non potrebbero essere più belli e felici mentre i fan sognano un nuovo matrimonio.