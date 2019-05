Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser innamoratissimi a Verissimo: bebè in arrivo? La risposta

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e non si sono mia più lasciati. In molti non avrebbero scommesso nulla su questa coppia ma alla fine l’amore ha trionfato e Cecilia e Ignazio hanno dimostrato di essere davvero una coppia saldissima. Oggi, protagonisti della puntata di Verissimo, Ignazio e Cecilia hanno parlato di quello che progettano per il futuro, della grande gelosia della Rodriguez ma anche di un grande amore che va a gonfie vele. Tra una foto e l’altra, gli scatti di tutto questo ultimo anno vissuto intensamente. “Abbiamo scelto di convivere anche perchè nella casa vivevamo insieme h24, dormivamo anche insieme quindi era logico andare a stare insieme” ha spiegato Cecilia che è felicissima di questa relazione. Ignazio però ha qualcosa da ridire: vorrebbe un figlio. Cecilia su questo punto però non transige. “Io ho 29 anni, lui ne ha 27, io penso che ci sia ancora tempo per pensare al figlio. Io non amo sbagliare e voglio essere sicura di quello che faccio. E poi quando arriva un figlio la vita di cambia, per ora voglio godermi questo fidanzamento. E se arriverà saremo comunque felici, non amo programmare queste cose” ha detto la Rodriguez a Silvia Toffanin.

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER: MATRIMONIO TRA I PROGETTI FUTURI?

Arriva anche la domanda di Silvia che riguarda il matrimonio. Ma i due sembrano non avere ancora parlato di questa eventualità. “Se ci sposeremo ti inviteremo” ha detto Ignazio scherzando. E la Toffanin ha risposto “No va bene non voglio sapere nulla di matrimoni per molo tempo…”.

Per il momento quindi Ignazio non ha ancora fatto la proposta a Cecilia, del resto stanno insieme da pochissimo tempo, possono godersi ancora la loro vita tra viaggi amore e lavoro.

La Toffanin ricorda che questo è un momento d’oro per la famiglia Rodriguez in amore. “Si siamo tutti sistemati, abbiamo tanto amore da dare e siamo tutti felici” ha detto Cecilia.