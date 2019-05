Il matrimonio di Milena Miconi, l’abito da sposa è davvero delizioso (Foto)

Milena Miconi ha sposato Mauro Graiani, un matrimonio che arriva dopo ben 18 anni d’amore, di meravigliosa vita insieme e due figlie, Sofia di 15 anni e la piccola Agnese di 8 anni (foto). Bellissima Milena con un abito da sposa perfetto per lei, due colori, il bianco quello predominante ma con un velo color cipria che dalla spalla le cadeva solo su un lato. La Miconi e Graiani si sono sposati a Roma nella romantica cornice delle Terme di Caracalla. Tanti gli amici vip che hanno festeggiato con loro. Un matrimonio che per la showgirl e attrice arriva a 47 anni. Il suo sì al sceneggiatore e regista che ha 9 anni in più. Presenti alle nozze anche Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, spose da pochi giorni con la fede al lido ben lucida e in vista. C’era anche una futura sposa presente, la bella Stefania Orlando che si prepara a sposare Simone Gianlorenzi. Emozioni e romanticismo e per Milena Miconi non poteva esserci una giornata più importante. Una giornata che ha definito speciale ringraziando tutte le persone che hanno contribuito alla sua gioia. Dopo il matrimonio il suo grazie a tante persone.

LE FOTO DEL ROMANTICO MATRIMONIO DI MILENA MICONI E MAURO GRAIANI

“E’ stata una giornata speciale per noi che abbiamo condiviso con le persone che amiamo e che hanno vissuto questi nostri 18 anni insieme.. Sono tante le persone che devo ringraziare, dalle nostre famiglie agli amici preziosi a tutti quelli che ci hanno aiutato a creare questa giornata indimenticabile.. lo farò piano piano”.

Bellissima la foto che Milena Miconi ha pubblicato sul suo profilo Instagram con il marito e le due figlie. L’ex star del Bagaglino e il regista hanno poi festeggiato nella villa di Vejo. La luna di miele per gli sposini sarà in Puglia. Nessun eccesso alle nozze della bellissima showgirl, eleganza, amore, tanti amici e i sorrisi più belli, come quelli dei due sposi.

