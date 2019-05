Rosa Perrotta e la festa per il piccolo Dodò che sta per nascere: dedica speciale (FOTO)

Tra un mesetto circa Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta accoglieranno nella loro vita il piccolo Domenico. Manca ormai sempre meno alla nascita del bambino che è attesissimo da mamma e papà ma anche dalla famiglia della coppia. Rosa e Pietro hanno deciso di rimandare il loro matrimonio, che era previsto per l’estate, per dedicarsi completamente all’arrivo del bambino che si chiamerà proprio Domenico, come il padre di Pietro. Per Rosa però il piccolo è il suo “Dodò” è questo il nomignolo scelto per il bambino e anche per la festa a tema organizzata prima della sua nascita. Una sorta di baby shower italianizzato con tanta dolcezza e romanticismo da parte di mamma e papà che non vedono l’ora di stringere il piccolo tra le loro braccia.

Tra trasloco, ultimi acquisti e impegni di lavoro, Rosa e Pietro ce la stanno per fare! Presto anche loro diventeranno genitori!

LA FESTA DI ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE PER IL PICCOLO DOMENICO CHE STA PER NASCERE

La dedica di Rosa sui social:

“e poi avrò il coraggio di aspettarti ancora un po’ …e ti prometto che vedrai dalle finestre un cielo così…celeste,

celeste…” Grazie a tutti quelli che hanno partecipato con affetto, dai sorrisi nelle foto si capisce quanto fossi felice.

E grazie agli eccellenti professionisti che hanno realizzato per noi l’evento che sognavo, curandolo in ogni minimo dettaglio🙏🏻💙:

E ancora:

Verificato

-1 circa…neanche la mamma si è mai fatta attendere così tanto…😌😂

Ormai manca pochissimo e come vedi …tutti qui ti stanno aspettando quindi….sbrigati Dodo!!!!!💙

Non ci resta quindi che mostrarvi alcune delle foto della festa che Pietro e Rosa hanno organizzato in attesa di poter conoscere il loro piccolo.

Domenico dovrebbe nascere alla fine del mese di giugno. Mandiamo un grande abbraccio a Rosa e a Pietro per queste ultime settimane che vivranno sicuramente con gioia ma anche con tanta ansia!