Antonella Clerici e Vittorio Garrone a Matera e Polignano e sono sempre più innamorati (Foto)

Sono bellissimi, sempre sorridenti e felici Antonella Clerici e Vittorio Garrone, tutti sintomi dell’amore e sui social i fan non possono che impazzire per loro (foto). Un’altra dolce vacanza per la Clerici e il suo compagno e questa volta non hanno viaggiato molto, sono arrivati nel meraviglioso Sud Italia emozionandosi per la bellezza di Matera e Polignano a Mare ma non solo. Sono luoghi incantevoli quelli che hanno visitato in questi giorni ma la Clerici e Garrone sono poi tornati in fretta in Piemonte, a casa, per fare il loro dovere, per votare. Infatti, la conduttrice per evitare e anticipare le critiche che di certo sarebbero arrivate dopo le foto in vacanza ha pubblicato quella dal seggio elettorale scrivendo “Tornata da Matera per fare il mio dovere! Votato! Qui con la scheda della regione… prima volta in Piemonte”. Anche questa è un’altra emozione per Antonella che vive tutto con grande entusiasmo perché è così quando si è felici con la persona giusta accanto.

ANTONELLA CLERICI TRA POLIGNANO A MARE E MATERA CON VITTORIO GARRONE

Non smettono di sorridere e ringraziano gli amici che gli hanno consegnato i piccoli ma incantevoli paesi della Puglia, posti speciali da visitare. Da una regione all’altra e la meraviglia resta la stessa così come il loro amore per i viaggi fatti insieme alla scoperta di quanto sia bello il nostro Paese.

“In che meraviglia di Paese viviamo!” commenta Antonella Clerici in posa tra i sassi di Matera. La coppia adora scattare selfie ricordando ciò che ha colpito i loro occhi. Tra le passioni che hanno in comune c’è quella di viaggiare ed è bellissimo che la conduttrice renda partecipe il suo pubblico mostrando gli scatti semplici del suo amore. Questa estate la vedremo di certo in giro e sui social poi con la prossima stagione televisiva ci sarà forse una grande sorpresa per tutti.