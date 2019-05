Belen e Stefano De Martino insieme hanno ritrovato l’altra metà e la famiglia è pronta ad allargarsi (Foto)

Belen e Stefano si sono innamorati di nuovo, forse non avevano mai smesso di amarsi ma di certo adesso fanno innamorare tutti (foto). Cene romantiche a lume di candela, bagni al tramonto a Ibiza, le foto dal Marocco, i video con il piccolo Santiago, le immagini tenerissime a casa tra colazioni a letto, Belen che accarezza i capelli di Stefano, i baci al loro bambino. E’ tutto reale, la famiglia è di nuovo riunita e appare ben più solida di prima perché ci sono solo tre nella loro casa di Milano. Sembra che la showgirl argentina e il ballerino napoletano siano pronti ad allargare la famiglia, che vogliano non solo promettersi di nuovo amare eterno ma anche dare un fratellino a Santiago. Lei non avrebbe mai voluto un altro figlio da un altro uomo e lui non ha mai ufficializzato legami con altre donne. Speravano in tanti di rivederli di nuovo ed è successo e adesso tutti attendono le seconde nozz, anche se in realtà il divorzio per loro non è mai arrivato, e attendono anche di vedere per la seconda volta Belen con il pancione.

BELEN E STEFANO DE MARTINO IL PRIMO SHOOTING INSIEME

Qualcuno dice che sia già incinta ma in realtà la sua pancia è più che piatta. Bellissima continua a postare su Instagram i video e gli scatti dei suoi shooting ma soprattutto ci sono le foto con il suo Stefano. Sono immagini scattate durante uno shooting fatto insieme, il primo dopo il ritorno. Lei seduta sulle sue gambe, una foto in bianco nero come quelle di un tempo, anche più bella. Ma è lo scatto dei loro volti divisi a metà a fare immaginare quanto amore ci sia dietro. Insieme finalmente si completano.

I paragoni sono inevitabili, Belen Rodriguez tra le braccia di Stefano De Martino è un’altra donna, felice, serena, se possibile ancora più bella. Di Andrea Iannone non mostrava così tanti momenti con lui; con suo marito c’è tutta la semplicità di quando si ama davvero, una carezza, uno sguardo. Sono innamorati come mai prima.