Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi fanno la spesa in macelleria low cost (Foto)

Non c’è dubbio che Michelle Hunziker sia tra le showgirl e conduttrici più amate ma lo sarà anche di più dopo queste foto con Tomaso Trussardi (foto). Insieme a far la spesa, in Porsche ma in una macelleria low cost. Sembra sia uno dei negozi di Bergamo che riesce ad offrire un ottimo rapporto qualità – prezzo. Di certo se è lì che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi fanno la spesa sarà così. Colpisce però che due persone che ovviamente hanno una gran disponibilità economica scelgano di fare la spesa così low cost, a basso costo. Magari sono davvero così attenti al portafogli. Qualcuno resta colpito anche dal fatto che persone del mondo dello spettacolo come loro si occupino in prima persona della spesa; dovranno pur mangiare e magari ogni tanto soddisfare la voglia di comprare direttamente, di scegliere osservando e non sempre delegando qualcuno al loro posto. La Porsche però non manca, la passione di Tomaso Trussardi per le auto è ben nota e sulla rivista Diva e Donna l’erede della nota maison di moda appare più che soddisfatto on i suoi sacchetti di plastica in mano dopo aver comprato carne.

MICHELLE HUNZIKER E SUO MARITO TOMASO TRUSSARDI FELICI DI FARE LA SPESA INSIEME

Comprano carne, una bella scorta o forse in tutti quei sacchetti che portano in macchina c’è la spesa per una cena con gli amici. Insieme scelgono i tagli migliori, anche se è più Tomaso ad occuparsi di selezionare il pezzo di carne giusto con l’aiuto del macellaio.

Poi tutto a bordo della Porsche anni 80, modello 930 turno coupé, aggiungiamo anche che è di colore bianco e che sembra che il suo valore sia di circa 100 mila euro. Bellissima e semplice Michelle in jeans e sneakers non nega mai un sorriso e un saluto ai suoi amici paparazzi.