Andrea Zelletta torna sui social con Natalia e rivela qual è il suo profilo ufficiale Instagram

I protagonisti del trono classico di Uomini e Donne stanno pian piano tornando alla loro vita reale! Dopo le scelte è arrivato il momento di conoscere la ragazza o il ragazzo scelto, anche fuori dal programma di Canale 5. E Andrea Zelletta ha deciso di portare subito la sua dolce Natalia in Puglia, a Taranto, dalla sua famiglia per qualche giorno di meritato relax dopo il lungo percorso nel programma di Canale 5. Non solo! Come saprete i protagonisti di Uomini e Donne, i tronisti, non possono usare i social per cui, durante il periodo nel quale sono sul trono, spesso nascono molti profili falsi che non sono quelli dei ragazzi e delle ragazze che sono nel programma. Oggi quindi Andrea Zelletta ha annunciato di esser tornato ufficialmente su Instagram ( anche se non ha mai smesso di impicciarsi di quello che faceva la sua Natalia sui social, ricorderete gli 8 maschioni…) e ha anche ricordato a tutti quello che è il suo vero profilo instagram.

ANDREA ZELLETTA TORNA SUI SOCIAL: PRIMI VIDEO CON NATALIA SUL SUO PROFILO INSTAGRAM

Il tronista quindi, ha deciso di condividere con i suoi fans, nella pagina che era ferma ormai da gennaio, le prime immagini di coppia con un suo video in compagnia di Natalia. I due fidanzatini sono felicissimi a Taranto, dalla famiglia di Andrea.

Per chi volesse seguire Andrea sul suo profilo ufficiale Instagram, ecco il link

Anche Natalia ha subito condiviso dei video in compagnia del suo fidanzato, mostrando in alcune storie su Instagram, i suoi piedi e quelli di Andrea mentre insieme passeggiano in acqua. E poi i ringraziamenti a tutte le persone che hanno lavorato a Uomini e Donne e che le hanno permesso di conoscere Andrea. Per finire prima foto in compagnia della sorella di Andrea, con “entrata” ufficiale nella famiglia Zelletta!