Rosa Perrotta a Pomeriggio Cinque: matrimonio slittato ma c’è una nuova data

Si fa della sana ironia nella puntata di Pomeriggio Cinque il 3 giugno 2019. Tra gli ospiti di questa puntata anche Rosa Perrotta con il suo super pancione. L’ex tronista di Uomini e Donne, e il suo compagno, Pietro Tartaglione stanno per diventare genitori e oggi la Perrotta ha voluto dare una notizia choc alla conduttrice di Pomeriggio Cinque. “Devo darti una notizia Barbara, una notizia choc. Non mi sposo perchè in realtà mio marito era Mark Caltagirone, non esiste” ha scherzato la bella Rosa. La conduttrice quindi, continuando a fare della sana ironia ha commentato: “Bene allora quel pancione…”. E Rosa ha risposto: “No Barbara tutte cose virtuali, ormai così si fa”. Ovviamente la Perrotta si riferiva a tutta la vicenda di Pamela Prati nella quale tra l’altro è stata suo malgrado coinvolta, visto che ha persino fatto un viaggio in Marocco con le sue due ex agenti e con la Prati.

Poi però tornando seria ha spiegato perchè lei e Pietro non si sposano più.

ROSA PERROTTA A POMERIGGIO 5: MATRIMONIO SLITTATO, ECCO LA NUOVA DATA

L’ex concorrente dell’Isola dei famosi ha quindi annunciato che al momento lei e Pietro non sono pronti per il matrimonio. “I primi mesi di gravidanza ci sono stati dei problemi e il dottore mi aveva detto che se non fosse rientrata la situazione avrei dovuto riposare per un paio di mesi quindi ci siamo resi conto che forse non era il caso di preparare il matrimonio in queste condizioni e di dare priorità al bambino. Adesso sto bene, noi stiamo bene ma abbiamo deciso di aspettare.”

La Perrotta ha quindi spiegato che il piccolo Domenico nascerà i primi di luglio e dopo, con il bambino lei e Pietro potranno occuparsi delle nozze. “E’ tutto pronto, penso che ci sposeremo a ottobre” ha detto la bella Rosa con il suo pancione sempre più grande.