Kikò e Ambra pazzi d’amore al Grande Fratello 16: la coppia durerà anche fuori? (VIDEO)

I momenti più romantici di questa edizione del Grande Fratello 16, dobbiamo ammetterlo, ce li hanno regalati Ambra Lombardo e Kikò Nalli. Forse c’è qualcuno che la pensa come Malgioglio e crede che la bella prof stia fingendo di provare attrazione per Kikò. La nostra sensazione ci porta però a credere che alla base ci sia davvero una attrazione e un forte feeling. Poi è chiaro che tutto si deciderà una volta che i due concorrenti avranno il tempo di vedersi nella vita reale, di conoscersi. Ma questo non ci farà dimenticare gli attimi di grande romanticismo che entrambi ci hanno regalato come è successo nel corso della nona puntata del Grande Fratello 16 in onda il 3 giugno 2019 quando Ambra è entrata nella casa per fare una bella sorpresa al suo Kikò.

KIKO’ NALLI E AMBRA ROMANO PAZZI D’AMORE AL GRANDE FRATELLO 16

I due quindi si sono incontrati per un momento molto romantico nel camping Carmelita.

Le parole di Kikò ad Ambra:

“So che hai passato momenti non belli. Non so come tu possa esserti presi da me. Sono bruttissimo. Ti ho pensato tantissimo. E se te sei vera, come mi sei sembra, possiamo fare solo un bel cammino se lo desideri”.

E questa la risposta della bella prof:

“Volevo dirti tante cose ma non so da dove iniziarti. Io sono una donna di fatti e non di parole. Ti ho detto che ci sono e sono qui. Ti ho detto che ci sarò. Io non ti chiedo di fidarti di me. Io ti chiedo di fidarti della ragazza che hai conosciuto, con cui hai convissuto, vissuto gioie e dolori. Se è vero quello che mi hai scritto una volta, tu sai che sono una donna adulta, che comprende tutto, sono diretta ed onesta. Io e te saremo un fuoco”

I due, come potrete vedere dal video, non hanno smesso un secondo di baciarsi e immaginiamo avranno continuato a farlo una volta fuori dalla casa visto che Kikò è stato uno degli eliminati della serata.

Ma la bellezza di Kikò e Ambra…? 😍❤️#GF16 pic.twitter.com/XWKoJpeam3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) June 3, 2019

La coppia durerà fuori ? Non ci resta che aspettare per vedere!