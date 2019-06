Ilaria Spada col pancione, lite al parco con Kim Rossi Stuart ma un bacio risolve tutto (Foto)

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada sono tra le coppie più belle del mondo dello spettacolo, lei col pancione è un vero incanto ma la rivista Diva e Donna non ha perso gli scatti di una piccola discussione (foto). Non è la prima volta che Kim e Ilaria Spada vengono beccati mentre è in corso una lite, questa volta sono al parco ma non c’è niente di così strano, l’amore non è bello se non è litigarello e loro non si preoccupano. I paparazzi sono sempre in agguato e le foto finiscono sul settimanale di gossip ma più che scambi accesi tra i due si nota tutto l’amore possibile. Secondo figlio in arrivo dopo Ettore che ha 7 anni e dopo il matrimonio celebrato nel modo più riservato possibile. Da sempre i due attori tentano di fa r sapere il meno possibile della lor vita privata, non sempre ci riescono. Chissà di cosa stavano discutendo Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart al parco quando i paparazzi li hanno beccati.

ILARIA SPADA COL PANCIONE, BELLISSIMA E PAZZA DEL SUO KIM ROSSI STUART

A pochi mesi dal matrimonio Ilaria Spada sfoggia già un bel pancione ma che fosse incinta la cronaca lo diceva da tempo. Come sempre sono le foto che rivelano la dolce attesa; tutto procede a gonfie vele, tenerissimi insieme anche quando discutono. Kim Rossi Stuart è preso dal suo discorso, sembra volere convincere sua moglie e lei lo ascolta paziente.

Arriva poi il bacio, un tenero bacio sulle labbra che fa sorridere Kim e riporta pace e serenità. Immaginiamo che alla coppia le foto pubblicate da Diva e Donna non faranno molto piacere ma i fan li adorano e apprezzano gli scatti. Chissà se vedremo altre foto della Spada col pancione, il gossip conta sul lavoro dei paparazzi, difficile che lei possa regalare qualche scatto della su dolce vita privata.