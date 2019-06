Il matrimonio di Stefania Orlando dalla spiaggia alla lista nozze fino alla luna di miele (Foto)

Sta per dire sì per la seconda volta Stefania Orlando, sta arrivando la data del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi dopo 11 anni d’amore, dopo il suo divorzio da Andrea Roncato (foto). Dopo tanti anni di convivenza è arrivata la richiesta più dolce, ci ha pensato lui che tornando a casa dal tour del musical Mamma mia ha espresso il suo desiderio di sposarla. Tra il serio e il faceto le ha chiesto la mano aggiungendo che aveva paura che magari un giorno tornando a casa non l’avrebbe trovata. Stefania Orlando non ci aveva mai pensato davvero ma quando ha ascoltato le parole di Simone ci ha creduto e l’ha desiderato. Spera che con la vita da marito e moglie non cambi nulla, ha un po’ paura ma ormai il loro rapporto dura da anni e si amano tanto. In un’intervista a Il Messaggero ha quindi aggiunto un po’ di dettagli. Come sarà il suo matrimonio, sappiamo già che non rinuncerà all’abito da sposa bianco e che per non sentirsi a disagio ha chiesto a tutti gli invitati di vestirsi di bianco come lei.

MATRIMONIO IN SPIAGGIA PER STEFANIA ORLANDO

“Molto estivo, fuori dagli schemi, poco istituzionale. Ci sposeremo sulla spiaggia, verrà l’ufficiale di Stato, poco prima del tramonto, col sole che scende qui sul litorale romano, a Maccarese, in un locale dove c’è una spiaggia a cui siamo molto legati” questi i primi indizi a cui ne ha aggiunti altri: “ci sarà un grande aperitivo, con cena e live music e balli scatenati. Non avremo i piedi sulla sabbia, ma balleremo su una grande pedana”.

Circa 200 invitati ma non c’è una lista nozze. Stefania Orlando e il suo compagno infatti hanno chiesto di devolvere i regali alla Lega del Filo d’oro, per loro sarebbe il regalo più bello. Per il viaggio di nozze non i soliti posti ma semplicemente quelli che adorano da sempre: “Tra Puglia e Calabria, anche perché abbiamo una cagnolina di 15 anni e non vogliamo farla stancare con un viaggio più lungo”. Attendiamo adesso la data delle nozze.

Il matrimonio di Stefania Orlando dalla spiaggia alla lista nozze fino alla luna di miele (Foto) ultima modifica: da