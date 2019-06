La fidanzata di Salvini in jeans, canotta e anfibi: colpisce il look di Francesca Verdini per la passeggiata romantica (Foto)

Aperitivo in osteria e poi mano nella mano Matteo Salvini e Francesca Verdini passeggiando per le strade di Roma vanno via verso casa del vicepremier, nei pressi di Palazzo Chigi (foto). E’ una coppia a cui ormai siamo da tempo abituati ma colpisce questa volta il look della giovane Francesca. Infatti, proprio perché molto giovane, solo 26 anni e ben 20 meni di Salvini, indossa jeans over-size, anfibi nonostante il gran caldo e la canotta che dà il tocco di sensualità. Come sempre capelli sciolti, solo un filo di trucco e sembra niente reggiseno. Questa volta niente tacchi e abitino corto, Francesca Verdini è a suo agio anche così ed è evidente che nella vita di tutti i giorni il look comodo sia il suo preferito. Non potrebbe essere più felice Matteo Salvini che la segue con pantaloni chiari, sneakers e t-shirt colorata. Non ci sembra che durante la storia d’amore con Elisa Isoardi fossero così spesso in giro per le vie di Roma, in genere li beccavano in vacanza insieme.

MATTEO SALVINI E FRANCESCA VERDINI IN ABBIGLIAMENTO CASUAL PER UN APERITIVO A ROMA

Sembra che per loro non ci siano guardie del corpo in giro ma forse sono solo un po’ distanti per non essere troppo invadenti. L’amore tra i due procede a gonfie vele, bastano pochi scatti per lasciare intendere che non c’è nessuna crisi di coppia. Sorridono ai paparazzi e procedono a passo svolto.

I fotografi non possono che immortalare le loro mani sempre unite e il look scelto questa volta dalla figlia dell’ex senatore di Forza Italia Denis Verdini. Francesca riesce ad essere sexy anche in versione casual. Scommettiamo che adesso molte donne indosseranno la canotta di seta con i jeans come i suoi, magari evitando gli anfibi quando fa troppo caldo. Che sia nata una nuova influencer?