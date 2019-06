Roberta Giarrusso e Riccardo sposi tra 48 ore: a Vieni da me tutti i dettagli

Una sposa ci sarà. E’ questa la frase che ha esclamato Caterina Balivo dopo aver accolto nell’ultima puntata di Vieni da me Roberta Giarrusso e Riccardo di Pasquale che tra due giorni diventeranno marito e moglie. La coppia aveva annunciato proprio nel programma di Rai 1 le nozze, con tanto di dichiarazione d’amore di Riccardo alla bella attrice. E anche nella puntata di oggi di Vieni da me, Riccardo, ha avuto modo di fare una nuova dolcissima dichiarazione d’amore alla sua dolce Roberta, rimasta molto sorpresa dal gesto fatto dal suo futuro marito.

Non solo, nella puntata di Vieni da me in onda oggi su Rai 1, Roberta Giarruso e il suo futuro marito hanno anche rivelato alcuni dettagli sul loro matrimonio. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più!

ROBERTA GIARRUSSO E RICCARDI DI PASQUALE PRESTO SPOSI: TUTTI I DETTAGLI SULLE NOZZE A VIENI DA ME

Roberta e Riccardo, che da due anni sono diventati genitori della piccola Giulia, hanno quindi svelato alcuni dettagli sul loro matrimonio. “Sarà un rito civile perchè lui è recidivo” ha commentato l’attrice parlando anche del fatto che il suo abito da sposa potrebbe quindi essere molto sexy visto che il matrimonio non sarà celebrato in chiesa. Poi ha anche rivelato che il suo abito da sposa sarà bianco. In studio sono stati mostrati alcuni abiti che Roberta ha indossato e Riccardo si è commosso vedendo la sua futura moglie in abito da sposa.

I due sposini hanno anche rivelato che ci sarà una bella festa per tutti gli invitati e che hanno scelto una orchestra composta da 30 elementi.

Un piccolo inconveniente, per fortuna risolto ha poi fatto si che i futuri sposi prendessero anche una decisione in merito al divertimento dei bambini. “La piccola Giulia si è slogata la clavicola facendosi male su uno scivolo gonfiabile, ora sta benissimo, i bambini sono una forza della natura. Il giorno del matrimonio però dovrà indossare un tutore. Alla fine quindi abbiamo scelto di eliminare i gonfiabili” ha spiegato Roberta.

Non ci resta che fare i nostri migliori auguri alla coppia per questo matrimonio augurandogli tutto l’amore del mondo!