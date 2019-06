Antonella Clerici felice tra Genova e Portofino: con Garrone anche il pranzo è perfetto (Foto)

Serata perfetta nonostante la pioggia ieri sera sul palco di Ballata per Genova con Antonella Clerici e gli altri protagonisti pronti a manifestare solidarietà per la città a dieci mesi dal tragico crollo del ponte Morandi (foto). Tanti gli artisti che ieri sera hanno affiancato la Clerici ma accanto a lei non manca mai Vittorio Garrone. E’ al settimo cielo la conduttrice che sul suo profilo social continua ad avere un contatto speciale con i suoi fan. Bellissima la foto in bianco e nero postata da Antonella, in auto con il suo compagno mentre insieme lasciano la piazza dove è stato allestito il palco. Non è una foto perfetta ma è una foto vera dove l’entusiasmo e la gioia sono evidenti. I fan di Antonella fanno il tifo per lei, per loro, per una coppia che adorano, ma come sempre non mancano i detrattori, coloro che anche in un pranzo con vista mare a Portofino trovano il modo per insultare e per chiedere maggiore umiltà.

ANTONELLA CLERICI UN DELIZIOSO PRANZO A PORTOFINO

C’è chi condanna la Clerici perché troppo esibizionista ma in realtà non mostra molto della sua vita. Un pranzo in un luogo incantevole con una vista da mozzare il fiato. La tavola apparecchiata con insalate, pane tostato, riso, torta rustica e verdure, basta questo per scatenare chi trova sempre il modo per esagerare.

Intanto, Antonella Clerici con i suoi colleghi e tanti artisti ieri sera e nei giorni scorsi hanno donato il loro tempo, la notorietà e l’esperienza per una causa importante, per solidarietà. Inoltre, il legame con la buona tavola, con le ricette, per l’ex protagonista de La prova del cuoco resta inevitabilmente sempre forte e i suoi pranzi pubblicati sui social regalano idee golose per l’estate.