Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin festeggiano il compleanno sul nuovo yacht, un vero gioiellino (Foto)

E’ tempo di vacanze per Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi che con i figli non perdono l’occasione di rilassarsi al mare ma c’è anche il compleanno del presidente Mediaset da festeggiare e il regalo che si è concesso è davvero per pochi (foto). La rivista Diva e Donna pubblica gli scatti della coppia che a Montecarlo visita la nuova imbarcazione, il mega yacht che sostituisce quello distrutto la scorsa estate durante la mareggiata di Genova. Il nuovo gioiello galleggiante è meraviglioso e la coppia Berlusconi – Toffanin già pregusta le vacanze tanto attese che stanno per arrivare, saranno magari in giro da una località turistica all’alta. La conduttrice di Verissimo e il suo compagno con i piccoli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, tutti insieme sono a Montecarlo e l’entusiasmo per il nuovo yacht da 43 metri c’è tutto. Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi da sempre sono molto riservati ma è facile beccarli nei posti che frequentano da sempre, come ad esempio a Portofino. Con lo yacht avranno modo di nascondersi da occhi indiscreti e di godersi anche il mare in piena libertà.

MERAVIGLIOSO IL NUOVO YACHT DI BERLUSCONI E SILVIA TOFFANIN CHE SOSTITUISCE L’IMBARCAZIONE DISTRUTTA A GENOVA

Questa imbarcazione dovrebbe solo sostituire per questa estate lo yacht che sarebbe ancora in costruzione. Intanto, hanno quindi scelto il gioiello giusto per le vacanze: 43 metri di super lusso con tutte le comodità necessarie. Una suite per l’armatore, 2 camere matrimoniali, 2 cabine doppie, alloggi per comandante e personale e ovviamente sul ponte c’è anche una vasca Jacuzzi.

Dolcissimi i piccoli di casa mentre visitano lo yacht con mamma e papà. Come sempre Silvia Toffanin è molto attenta ai suoi bambini. Terminata l’ultima stagione di Verissimo e in attesa che torni la prossima edizione è tempo di rilassarsi e di godersi la famiglia al gran completo.