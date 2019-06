Il matrimonio di Sergio Ramos e Pilar Rubio, un vero spettacolo dagli abiti al bouquet fino alla festa (Foto)

Ieri il sì di Sergio Ramos e Pilar Rubio, il matrimonio del capitano del Real Madrid e della giornalista e presentatrice spagnola, nozze meravigliose (foto). Un vero spettacolo il matrimonio di Ramos e della sua Pilar; dopo sette anni di fidanzamento si sono sposati nella cattedrale di Siviglia per poi festeggiare con invitati selezionati. Gli AC/DC hanno suonato alla festa di Pilar e Sergio allietando i 400 invitati ma è è già dall’arrivo in chiesa che si è intuito che il loro matrimonio sarebbe stato un vero spettacolo. Ramos è arrivato accompagnato dalla madre, poco dopo è stato il momento della giornalista iberica che ha raggiunto il suo compagno al braccio del padre. Un vero incanto la sposa con il suo abito pronto a mostrare il fisico perfetto, reso romantico da un lungo velo, reso unico dal bouquet di calle nere, reso moderno dalla pettinatura scelta da Pilar. Bellissimo anche il calciatore e insieme non hanno smesso di baciarsi e sorridere.

GLI SCATTI PIU’ BELLI DEL MATRIMONIO DI SERGIO RAMOS E PILAR RUBIO

Cellulari gentilmente vietati al ricevimento per gli ospiti; infatti già da tempo la coppia aveva comunicato: “Tutti gli ospiti quando si arriva al cancello della tenuta, lasceranno i loro telefoni e macchine fotografiche in un armadietto per sentirsi bene e godersi il matrimonio tranquillamente”. Non mancano però le foto meravigliose delle nozze, degli invitati, degli sposi subito dopo il sì.

Una festa blindata nella proprietà dei Ramos nei pressi di Siviglia. Per gli invitati due gli obblighi, non solo il divieto di utilizzare i cellulari ma anche un tatuaggio, un unicorno come pass pe la festa e in ricordo dell’evento. Tantissimi i calciatori presenti così come tanti personaggi del mondo dello spettacolo, un grande assente Cristiano Ronaldo. Invece da Roberto Carlos a David Beckham passando per Alvaro Morata e tanti altri, c’erano tutti.