Sara Tommasi non è incinta? Per Dagospia è la nuova Pamela Prati

L’estate 2019 potrebbe regalarci un nuovo giallo: dopo il Pamela Prati arriva un’altra storia da raccontare! Secondo Dagospia infatti Sara Tommasi starebbe inventando la sua relazione con un imprenditore di cui nessuno conosce l’esistenza, non solo. Stando a quanto si legge sul sito, la Tommasi potrebbe anche non essere incinta. Pare infatti che la sua nuova amica, nonchè manager, possa aver “inventato” tutta questa storia. Ovviamente noi, come è stato all’inizio della vicenda di Pamela Prati, non abbiamo motivo di credere che la Tommasi si sia inventata tutto. Certo è che al momento le foto postate sui social non mostrano il pancino di Sara, vedremo nelle prossime settimane che cosa succederà o se la dj avrà modo e voglia di replicare alle “accuse” lanciate dal sito di Roberto d’Agostino.

SARA TOMMASI E’ DAVVERO INCINTA O SIAMO DI FRONTE A UN NUOVO PAMELA PRATI GATE?

La notizia della gravidanza di Sara Tommasi è stata data dalla sua amica a un sito locale; poi la Tommasi ha parlato della sua nuova vita anche alla rivista Spy. Ma le parole della ex soubrette non sembrano convincere i giornalisti di Dagospia…

Da Dagospia:

C’è un’altra storiella che puzza di “caltagironata” ad uso e consumo dei media!

E’ una storia di provincia. Una storia paesana. Raffazzonata e precaria. – scrive Alberto Dandolo su Dagospia – Purtroppo investe una ragazza che non avrebbe più bisogno di tristi esposizioni e strumentalizzazioni : trattatasi di Sara Tommasi e della sua presunta gravidanza urlata urbi et orbi dalla sua nuova agente e manager Debora Cattoni. Anche Saretta, come Pamela, avrebbe un uomo misterioso che l’avrebbe però ingravidata: tal Angelo, 46 anni attivo come imprenditore nelle acque minerali.

Ma perché l’annuncio ai media della gravidanza di Sara viene dato strombazzante da questa signorina che da mesi è attaccata alla showgirl come Eliana e Pamela lo furono con la Prati? Chi è questa Debora senza H?

Non ci resta che attendere, nel caso della Prati le menzogne sono andate avanti per diverso tempo, qui non si possono superare i quattro mesi, visto che a breve il pancione della Tommasi dovrebbe esplodere.