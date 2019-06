Veronica Satti e Valentina si sono lasciate: le ultime news e le nuove parole

Veronica Satti e la sua fidanzata Valentina si sono lasciate ufficialmente. Ad annunciarlo è stata proprio la stessa Veronica che non ha potuto ignorare le domande e i dubbi dei fan che da troppo tempo non vedevano foto e video di lei e Valentina insieme. La Satti e Valentina erano anche prossime al matrimonio ma qualcosa le ha portate a separarsi. Il loro amore è noto grazie al Grande Fratello a cui Veronica ha partecipato. Valentina decise di fare una sorpresa alla sua compagna mentre era nella casa facendo sognare tanti telespettatori che si sono poi affezionati alla coppia. Ma cosa è successo adesso fra Veronica Satti e Valentina? Continuate pure a leggere.

Veronica Satti torna single ma con Valentina è stata la sua storia più importante: “Le auguro il meglio”

Come abbiamo anticipato, ad annunciare la fine della storia è stata proprio Veronica Satti. Vediamo che cosa ha detto la figlia di Bobby Solo. “Alcune persone hanno notato che io e Valentina non facciamo più storie insieme” ha esordito Veronica per chiarire i dubbi dei fan. “É già da più di un mese che ci siamo lasciate. Non ho molto da dire, soprattutto oggi” ha poi affermato la Satti dando quindi la notizia ai suoi followers. La storia tra Veronica e Valentina è, quindi, ufficialmente finita ma la ex gieffina emoziona ancora così: “É stata la storia d’amore più importante della mia vita e le auguro il meglio“.

Veronica Satti ufficialmente single: saltano le nozze con Valentina ma sorride con papà Bobby Solo

Prima di dare l’annuncio della fine della sua storia con Valentina, Veronica Satti è stata ospite al GF con suo padre Bobby Solo con cui è riuscita a riallacciare i rapporti proprio grazie al reality show condotto da Barbara d’Urso. La Satti ha voluto portare la testimonianza della sua storia a lieto fine e infatti sorrideva insieme al padre eppure i fan non erano a conoscenza del fatto che Veronica fosse tornata single. Sicuramente il ritrovato rapporto con il padre riuscirà ad aiutare Veronica che appare molto serena ma che intanto su Instagram pubblica: “Ti prego amore mio promettimi che persa nei tuoi giri se qualcuno poi ti parla di me, parla di me, un sorriso ti spaccherà in tre e non mi dire che ti manco tanto tanto”. A chi si riferirà?