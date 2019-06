La prima Comunione di Nathan Falco, commuovono gli auguri di Elisabetta Gregoraci e Briatore insieme (Foto)

Un giorno importantissimo per la famiglia Flavio Briatore – Elisabetta Gregoraci, la prima comunione del loro unico figlio, Nathan Falco (foto). Nonostante si siano detti addio da tempo Briatore e la Gregoraci restano una famiglia per amore del bambino ma anche per quanto hanno vissuto durante la loro storia d’amore. Non hanno mai parlato del perché della loro separazione, hanno sempre fatto in modo di proteggere Nathan, evitando i pettegolezzi e restando uniti, sempre. Le feste, le occasioni importanti, tutto sempre insieme e ovviamente in un giorno così speciale per il piccolo Briatore non potevano che ritrovarsi uno accanto all’altra, anche nella foto di rito, anche per gli auguri al loro bambino che sta crescendo così in fretta. “Amore nostro” scrive l’imprenditore che nel fare gli auguri a suo figlio non si separa dalla showgirl calabrese. Elisabetta Gregoraci prosegue con l’emozione di tutte le mamme nel vederlo con il suo saio bianco: “Oggi è uno dei giorni più importanti della tua vita”.

PRIMA COMUNIONE PER NATHAN FALCO AMATISSIMO DA MAMMA E PAPA’

Desidera solo che Dio lo benedica sempre, che ci sia per lui una protezione speciale. E’ il desiderio di ogni madre quello che per i propri figli ci sia sempre la benedizione del Signore e la Gregoraci nonostante il matrimonio sia andato a rotoli può condividere tutto questo con Briatore.

La showgirl ha un nuovo amore che al principio non ha voluto svelare, ha atteso i tempi giusti per mostrarsi e uscire allo scoperto. Briatore invece non sembra avere al momento una storia importante di cui il gossip possa scrivere; di certo il suo amore più grande è Nathan. Bellissima Elisabetta nel giorno della festa di suo figlio; ha indossato un completo bianco mentre papà Briatore con camicia bianca e giacca blu ha scelto di vestirsi come suo figlio. La torta, i confetti e i colori bianco e celeste, nessuno eccesso, solo tanta gioia e amore.