Leonardo Pieraccioni racconta come ha conosciuto Laura Torrisi, l’incontro più importante della sua vita (Foto)

Ci sarà sempre un legame forte tra Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi perché anche se la loro storia d’amore è finita da tempo sono genitori della splendida Martina, l’amore più grande per il regista e la bella attrice (foto). A Ieri e Oggi Pieraccioni ha confidato che con Laura è stato l’incontro più importante della sua vita proprio perché da quell’incontro che definisce fortunato è nata sua figlia. Tutto è nato dal film Una moglie bellissima ma merita di essere raccontato il modo in cui Leonardo Pieraccioni scelse la Torrisi come protagonista. E’ sul set che i due si innamorarono davvero e qualche anno dopo nacque Martina. E’ stata la compagna più importante per lui e mentre lei l’abbiamo vista innamorata di altre persone, Leonardo forse è rimasto ancora a quell’amore, il più bello.

LEONARDO PIERACCIONI E IL SUO PRIMO INCONTRO CON LAURA TORRISI

“Andavo alla stazione, mi partì il treno. Dovevo preparare Una moglie bellissima, la storia di una ragazza normale che fa un calendario. Mentre aspettavo, non c’erano Facebook o Instagram, vidi una rivista con una ragazza meravigliosa, con un costume da bagno particolare” era Laura Torrisi, non la conosceva, comprò la rivista.

“Dissi al mio costumista che uno degli scatti doveva avere questa specie di costume. Lui mi rispose: ‘Sì, tu mi parli del costume ma non sappiamo ancora chi è la protagonista’. Io replicai: ‘Tipo questa, chiamiamo questa, così ci facciamo portare anche il costume’. Andò così”.Da lì in poi è tutto semplice da immaginare. Durante le riprese si sono innamorati, erano marito e meglio nel film ma la finzione è diventata realtà e l’amore è sbocciato subito fino alla nascita di Martina e in parte durerà sempre, abitano vicino e ci saranno sempre entrambi e uniti per la loro piccola.

