Loredana Lecciso dichiara pace a Romina Power, il messaggio all’ex moglie di Al Bano (Foto)

Per Al Bano sarebbe un sogno rivedere la Lecciso e Romina Power insieme per il bene della famiglia ma mentre l’ex moglie fa di tutto per non incontrarla, Loredana le manda un messaggio (foto). Dopo tante frecciatine e tanti pettegolezzi adesso la più giovane delle due tende una mano all’altra e lo confida alla rivista Oggi, la stessa rivista che pochi giorni fa ha accolto la confidenza del cantante di Cellino San Marco. L’artista pugliese vorrebbe che tutto tornasse come un tempo, a quando Romina e Loredana avevano un rapporto tale da poter stare tutti insieme. A rompere tutto sembra sia stata la Power ma Carrisi non ha aggiunto quali siano stati i motivi. Sono sorprendenti le rivelazioni della mamma dei figli più piccoli di Al Bano ed è proprio per Jasmine e Al Bano jr che immaginiamo voglia far pace con la storica rivale. Ovviamente se ciò avvenisse il più felice di tutto sarebbe lui, il capofamiglia. I figli di Al Bano e Romina invece si sono già espresso in passato, soprattutto Cristel non sembra avere mai accettato la Lecciso in famiglia.

LOREDANA LECCISO E’ TORNATA CON AL BANO?

Di certo Loredana è tornata a Cellino San Marco, ed ecco il suo messaggio per la Power: “Se lei mi tendesse la mano, io gliele tenderei tutte e due. E di tutto ciò non potrebbero che gioirne i nostri figli, ma soprattutto Al Bano”. Ha continuato dicendo che le piacerebbe se con Romina ci fosse grande armonia, se la loro diventasse una vera famiglia allargata.

“Ricordo qualche anno fa, era la domenica delle Palme e Al Bano mi chiese se poteva invitare Romina a pranzo da noi. Vorrei che ci fosse più spesso una nostra domenica delle Palme. Non dico tutti i giorni, ma mi piacerebbe che tutti insieme tornassimo a condividere dei bei momenti, da vera famiglia allargata”. Si sente sposata con Al Bano la Lecciso, confessa che quando una volta lui dichiarò che avrebbe voluto sposarla per lei quel momento è stato fondamentale: “E’ come se mi avesse sposata in quel momento”.