Cristian Imparato sotto le stelle con il suo fidanzato ma sui social non mancano le offese

Tempo di gossip estivo e tra le nuove coppie molto seguite sui social c’è anche quella formata da Cristina Imparato, ex concorrente del Grande Fratello 16 e dal suo fidanzato, un giovane studente palermitano. Nella casa del reality di Canale 5, Cristian aveva dichiarato pubblicamente di essere omosessuale, cosa che prima della sua esperienza nel programma non aveva detto pubblicamente. Mentre l’ex vincitore di Io canto era nella casa, fuori si parlava anche delle famose punturine ma anche di una relazione che il giovane avrebbe avuto con un parrucchiere conosciuto da Guendalina Tavassi. Tutte cose che ormai sono solo un ricordo per Cristian che sui social ha presentato il suo nuovo fidanzato e ha anche ridato una scossa alla sua carriera da cantante lanciando il nuovo singolo Balliamo insieme. Ed è proprio con una dedica di questo genere che Cristian pubblica una dolcissima foto insieme al suo fidanzato. Purtroppo però come succede ancora troppo spesso non mancano le offese omofobe di chi non gradisce una coppia dello stesso sesso…

CRISTIAN IMPARATO SUI SOCIAL FELICE CON IL SUO FIDANZATO

Il giovane fidanzato di Cristian si chiama Davide e pare sia uno studente universitario siciliano come l’ex concorrente del Grande Fratello 16. Sul profilo di Cristian nelle scorse settimane erano state pubblicate anche altre foto in compagnia del suo fidanzato ma in questo caso per la prima volta in modo esplicito fa capire che si tratta dell’uomo che ama.

I primi di giugno anche Davide aveva pubblicato sui suoi social una foto abbracciato in compagnia di Cristian, una delle prime immagini della coppia. Immaginiamo che i due stiano insieme da poco tempo ma sono già molto affiatati e felici. E noi aspettiamo ovviamente la prossima stagione televisiva per vedere magari Cristian e Davide in tv a parlare della loro storia d’amore. Visto che ancora c’è così tanto odio sui social, serve ricordare anche sul piccolo schermo che siamo liberi di amare chi vogliamo.

Cristian Imparato sotto le stelle con il suo fidanzato ma sui social non mancano le offese ultima modifica: da