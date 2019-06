Luca Argentero e Cristina Marino, spunta l’anello e arriva il matrimonio? (Foto)

Con uno scatto dolcissimo Cristina Marino forse annuncia le nozze con Luca Argentero (foto). Da sempre sono una coppia molto discreta ma l’anello all’anulare di Cristina Marino salta subito all’occhio anche dei meno attenti, è in primo piano, proprio sotto il tenero bacio tra i due attori. Bellissimi e innamoratissimi e finalmente ormai lontani dalle chiacchiere di chi diceva che il matrimonio di Argentero con Myriam Catania era finito a causa della giovanissima Cristina. La storia d’amore tra Luca e Myriam stava già finendo, c’era tutto il dolore per un legame che li aveva uniti per lungo tempo, poi è arrivata la nuova compagna dell’ex gieffino, poi anche il loro è diventato amore immenso. L’ex moglie dell’affascinante attore è felice con il suo nuovo compagno, mamma di due meravigliosi bambini, Argentero e la Marino stanno insieme da quattro anni, nessun bebè per loro due. Sarà invece arrivato il momento dei fiori d’arancio? Forse ci siamo davvero e la foto pubblicata su Instagram dalla splendida modella e attrice è la vera notizia. Quell’anello con il bellissimo diamante al suo dito è molto più di un semplice gioiello.

LUCA ARGENTERO E CRISTINA MARINO VICINI AL MATRIMONIO?

“Love” scrive lei e Luca risponde subito con un cuore mentre i fan impazziscono e gli amici della copia fanno loro gli auguri. L’amore tra loro vola in altro, all’inizio sembrava una storia come tante, destinata a durare poco nel tempo, invece il gossip è stato smentito e tutto tra loro procede a gonfie vele.

Complicità e tenerezza e vivono così il loro periodo felice. Si sono conosciuti sul set del film Natale ai Caraibi, poi la fine del matrimonio con la Catania e le prime foto del loro amore apparse sulle riviste di gossip. Lui è sempre stato il suo guru, ha confidato Cristina che allo stesso modo è la persona da cui Argentero desidera un consiglio, un giudizio. Amore, stima, rispetto e aggiungiamo anche tanta bellezza.