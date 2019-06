A Villa Oleandra i Clooney ospitano gli Obama e Amal indossa un abito favoloso (Foto)

Amal Clooney non sbaglia un outfit, la moglie di George Clooney indossa sempre l’abito e giusto e per una serata a Villa Oleandra con ospiti gli Obama lei ha scelto un abito lungo fiorato (foto). Amal Alamuddin adora i colori, l’ha dimostrato più volte indossando anche un total yellow, tutto giallo, nel giorno del Royal wedding del principe Harry e Meghan Markle. Questa volta l’arancione e il viola sono i colori del suo vestito davvero delizioso. L’ex presidente degli Stati Uniti è ospite nella villa sul lago di Como di proprietà dell’attore hollywoodiano, con lui ovviamente ci sono anche la moglie Michelle e le figlie, inoltre una nipotina, ma non sono gli unici presenti a Laglio, tra dipendenti ed altri il gruppo è davvero ricco. “Così magico da togliere il fiato” avrebbe commentato Obama appena arrivato nel Grand Hotel con tutta la comitiva. Una vacanza in un periodo perfetto per clima e sole. Di giorno tutti insieme a Villa Oleandra e poi la sera con il motoscafo verso Villa D’Este per una cena elegante.

GLI OUTFIT DI AMAL ALAMUDDIN E MICHELLE OBAMA PER LA SERATA A LAGLIO

Più semplice il look dell’ex first lady americana, per lei camicia bianca più corta davanti che ha abbinato a pantaloni neri e sandali rasoterra. Felice Amal di aver ospitato Obama e con il suo abito lungo floreale sulle tonalità dell’arancio ha incantato tutti. Blindatissimo il lago di Comio che forse non è mai stato così chic pur accogliendo sempre tanti personaggi famosi.

Una giornata di relax in villa a bordo piscina e poi nel tardo pomeriggio tutti in motoscafo per un giro e poi l’arrivo a Villa D’Este a Cernobbio. Per tutti una cena esclusiva e a brillare tra tutte ovviamente la padrona di casa, la splendida signora Clooney.