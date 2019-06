Il matrimonio del figlio di Zenga, romantico e commovente ha riportato la pace in famiglia (Foto)

Jacopo Zenga ha sposato la sua bellissima fidanzata, lui è il primogenito di Walter Zenga, dopo due anni d’amore con Clara Milazzo il sì che ha commosso tutti (Foto). Per Zenga un matrimonio che non solo ha creato una famiglia e coronato un sogno d’amore ma che ha anche riunito la famiglia rendendola allargata, serena, finalmente felice. L’ex portiere dell’Inter non vedeva suo figlio Andrea da 12 anni ma con le nozze celebrate a Palermo nella chiesa di Santa Maria La Nova la pace sembra essere tornata in famiglia. Una cerimonia romantica per Jacopo e Clara che emozionati e sempre sorridenti hanno detto il loro sì. Lui 32 anni, lei 33 e hanno giurato amore eterno davanti a un centinaio di invitati. Alle nozze non poteva mancare il fratello dello sposo, Andrea Zenga, nato dal matrimonio dell’ex calciatore con Roberta Termali. Andrea è il volto più noto, lui stesso nel salotto di Barbara D’Urso ha confidato il dispiacere per il mancato rapporto con il padre, tutto senza alzare i toni e senza accuse, poi è arrivato il matrimonio di Jacopo e Clara.

IL MATRIMONIO DI JACOPO ZENGA, IL PRIMOGENITO DELL’EX PORTIERE DELL’INTER

ANDREA ZENGA CONFIDA IL MANCATO RAPPORTO CON SUO PADRE WALTER

Zenga è stato sposato tre volte, tre matrimoni per lui e dal primo con Elvira Carfagna, ovviamente presente alle nozze, è nato Jacopo. Poi ha sposato Roberta Termali ed è nato Andrea che oggi ha 24 anni ma che non vedeva suo padre da quando aveva 12 anni; dalla separazione tra i genitori.

Presenti al matrimonio anche l’attuale moglie di Zenga, Raluca Rebedea, sposata nel 2005, che gli ha dato i due figli più piccoli, Raluca e Walter Junior. La pace è tornata in famiglia, tutti hanno potutto riabbracciarsi e i dissapori degli ultimi anni sembrano ormai dissolti. Auguri agli sposi!

