Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli: dedica d’amore per zittire tutti

Con una canzone di Vasco Rossi Arianna Cirrincione ha messo a tacere tutte le voci che la volevano lontana dal suo Andrea Cerioli. Negli ultimi giorni, dopo alcuni rumors sui social, qualcuno aveva ipotizzato che i due si fossero lasciati e il fatto che nè l’ex corteggiatrice nel il bell’Andrea avessero avuto modo di commentare, aveva fatto in qualche modo preoccupare tutti i fans della coppia. Ieri sera però è arrivata la foto di Arianna abbracciata al suo Andrea e le parole d’amore che tutti avrebbero voluto leggere. O meglio quasi tutti visto che c’è chi spera ancora che i due si lascino e che Andrea torni su piazza! Ma si sa, le signorine sono perfide e spesso non tifano per l’amore!

ANDREA CERIOLI E ARIANNA SI SONO LASCIATI? ARRIVA LA DEDICA D’AMORE DI LEI

” Vieni qui, Tu per me Te lo dico sottovoce Amo te🍀❤️ ” è questa la dedica che Arianna ha fatto al suo Andrea sui social.

Amedeo Venza che era stato colui il quale aveva parlato di questa rottura, punzecchiato da chi diceva che avesse raccontato delle menzogne, ha così commentato:

“La quiete dopo la tempesta. Crisi superata per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. [..] Informatevi prima di parlare. Andrea e Arianna si erano lasciati da una settimana. Diciamo che sarebbe carino da parte loro se lo confermassero. Sono felice per loro che abbiano superato tutto!”

Ovviamente come dice Amedeo, solo se i due vorranno farlo, sempre che sia vero, potranno spiegare se hanno realmente affrontato questa crisi. Oggi però torna il sereno e quindi forse, meglio non guardare indietro. Per il momento quindi tutto è bene quel che finisce bene!

I due a quanto pare sono molto impegnati con il lavoro e anche per questo forse si sono visti meno nell’ultimo periodo. In ogni caso, come detto in precedenza, saranno solo loro a dirci quello che è successo, se lo vorranno!

