Simona Ventura festeggia il compleanno di Giovanni Terzi e le dichiarazioni d’amore sono dolcissime (Foto)

E’ il primo compleanno che Giovanni Terzi festeggia con Simona Ventura ed è il più dolce, pieno di dichiarazioni d’amore da parte di entrambi (foto). La prima dedica in un giorno così speciale per la coppia è arrivata dalla conduttrice, è ovviamente lei a dover fare gli auguri al suo compagno che però non ha atteso molto e ha risposto con lo stesso romanticismo. Non vedevamo Simona Ventura così felice e innamorata da tempo, dopo l’addio a Gerò Carraro sembra che Terzi sia davvero il grande amore della sua vita, l’uomo giusto per lei, il suo futuro. 55 candeline sui cui soffiare e SuperSimo tira fuori tutto il romanticismo possibile pubblicando una foto di loro due abbracciati ma è la canzone che aggiunge allo scatto che emoziona. E’ la loro canzone d’amore e il modo per dirgli ancora una volta “Ti amo”. E’ Chiaro di luna di Jovanotti.

SIMONA VENTURA FA GLI AUGURI AL SUO COMPAGNO E PER GIOVANNI TERZI C’E’ UNA DEDICA D’AMORE DOLCISSIMA

“Questa è la nostra canzone… Il tuo primo compleanno insieme! Tra le tante cose belle che mi sono state regalate da quando sei entrato nella mia vita, c’è una grande FELICITÀ nel dirti: ti amo” scrive la Ventura mentre anche la sorella aggiunge i suoi auguri al cognato confidando che è una persona speciale.

Dopo poco la risposta e la nuova dichiarazione d’amore di Terzi per la sua Simona: “Ti amo Simona non passa giorno in cui sai ascoltarmi, in cui hai pazienza, in cui mi accudisci… mi sento un uomo fortunato ad averti accanto . Mi rendi felice amore mio”.