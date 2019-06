Uomini e Donne news, Ida Platano e Riccardo Guarnieri mettono un punto: è davvero finita?

Cosa sta succedendo nel mondo dei protagonisti di Uomini e Donne in questa calda estate? Lo scopriamo con le interviste che arrivano direttamente da Uomini e Donne Magazine. Oggi vi parliamo dell’intervista a Ida Platano nella quale la bella dama del trono over parla della fine della sua storia con Riccardo Guarnieri e svela anche un dettaglio: si sono rivisti dopo la fine delle registrazioni ma tra di loro non c’è stato nulla. Leggendo le parole di Ida si capisce che la dama questa volta ha davvero messo un punto a tutta la storia. Immaginiamo quindi che anche per Riccardo sia lo stesso.

Ma vediamo nel dettaglio quelle che sono state le parole di Ida Platano nella sua intervista per il Magazine di Uomini e Donne.

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI: E’ DAVVERO FINITA PER SEMPRE TRA I DUE?

Sì, l’ho rivisto il sedici giugno scorso e le assicuro che, se tempo fa me Io sarei aspettato, quando l’ho visto davanti casa mia ero sconvolta lui si è presentato da me dopo che per giorni aveva continuato a scrivermi che aveva delle cose da dirmi e io gli rispondevo che ero pronta ad ascoltarle ma solo tramite messaggì. Secondo me non c’era motivo di sentirci ancora, visto che dal mio punto di vista il suo silenzio in trasmissione aveva detto pure troppo. Quando ci siamo visti, comunque, finalmente siamo riusciti tranquillamente a parlare del nostro passato, inizialmente in maniera un po’ agitata perché io ero preoccupata per una mia situazione personale.

Dalle parole di Ida sembra quasi che in questo momento della sua vita ci sia anche un’altra persona che forse lei non voleva ferire. Ma è solo una interpretazione, non rivela infatti nulla. Continua poi:

alla fine, anche se non ne avevo, gli ho dedicato del tempo. Quando ci siano calmati ci siamo finalmente detti che abbiamo sbagliato entrambi, e che questa storia avremmo potuto recuperarla in modi diversi, cosa che non è accaduta. Siamo entrambi dispiaciuti per come è andata, ma abbiamo capito che non c’era più niente da dire quindi ci siamo abbracciati, io gli ho detto “ti voglio bene” e lui l’ha detto a me ed ‘e finita così.

Finirà davvero così questa tormentata storia d’amore che ha appassionato il pubblico di Uomini e Donne prima, quello di Temptation Island dopo e poi di nuovo quello del trono over?