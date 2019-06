Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono in crisi? Dopo dieci anni d’amore Spy lancia gli indizi (Foto)

La rivista Spy racconta che tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti ci sarebbe un periodo di crisi, aggiunge indizi che confermerebbero tutto ma noi come sempre attendiamo che siano i diretti interessati a dire qualcosa al riguardo, intanto il gossip prosegue (foto). Che succede tra Eros e la Pellegrinelli? Dando un’occhiata ai loro profili Instagram mancano da troppo tempo le foto insieme e le dichiarazioni d’amore. Non ci sono i dolci messaggi del cantante alla sua bellissima moglie, non ci sono i cuori di Marica, le foto e i commenti che erano soliti scambiarsi. Possibile che una delle coppie più belle e innamorate dello showbiz sia davvero in difficoltà? Un periodo negativo capita a tutte le coppie e speriamo davvero si tratti solo di questo ma da quando la rivista Spy ha lanciato il pettegolezzo né il cantante né Marica Pellegrinelli hanno commentato.

MATRIMONIO IN CRISI PER MARICA PELLEGRINELLI ED EROS RAMAZZOTTI?

Spy fa notare anche che entrambi sono stati al concerto di Vasco ma erano distanti; che Eros è andato al concerto di Ed Sheeran solo con sua figlia Aurora; che Ramazzotti passi sempre più tempo nella villa in Franciacorta mentre la modella preferisca restare a Milano, quando non è in viaggio. Inoltre, ci sono le foto con Melissa Satta, come per dire che Marica preferisca più le amiche che suo marito, più le serate mondane che stare a casa con Eros.

Questi sono solo indizi del gossip ma si aggiunge l’assenza del romanticismo a cui Eros Ramazzotti ci aveva abituato: per il compleanno e l’anniversario non ha dedicato nessun post a sua moglie. Attendiamo il seguito sperando che i pettegolezzi restino tali e che la coppia torni felice e innamorata su Instagram. Hanno due bellissimi bambini e immaginiamo che faranno di tutto per tenere sempre unita la famiglia.