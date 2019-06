Manuel Galiano torna sui social e racconta la sua verità sul presunto tradimento

Manuel Galiano ha o non ha tradito Giulia Cavaglià la bella tronista che un mese fa lo scelse? A quanto pare sui social fioccano immagini e video che dimostrerebbero che Manuel ha tradito a Ibiza la sua fidanzata. Nelle ultime ore sono state pubblicate anche delle foto che mostrerebbero Manuel piangere in aeroporto sconsolato e da solo. Per qualche ora l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è scomparso dai radar non commentando nulla sui social. Ma poco fa è tornato con delle nuove stories, più agguerrito che mai per dimostrare che le cose dette e raccontate contro di lui in queste ore non sono vere. Lo ha fatto dicendo che ha voluto tacere per capire fino a che punto la cattiveria può arrivare e adesso mostra le prove del fatto che, nei video famosi del presunto tradimento, il ragazzo in questione, non sarebbe lui.

Ad accusarlo era stata Deianira Marzano che ha mostrato delle segnalazioni che le sono state inviate da chi era presente negli stessi luoghi frequentati dal Galiano nella sua vacanza a Ibiza.

MANUEL HA TRADITO GIULIA? ECCO LE PROVE CHE LO SCAGIONEREBBERO

Ecco le prove che Manuel mostra sui social, con le accuse rivolte, anche se lui non la cita, a Deianira Marzano che ha un nuovo ruolo, quello di smascherare tradimenti. O almeno ci prova, lei infatti raccoglie le segnalazioni di chi le invia foto e video ma fino a oggi, pochissime delle storie da lei raccontate, si sono dimostrate poi concrete…

Manuel quindi con le sue foto avrebbe dimostrato di non essere lui quello che viene mostrato nei video e nelle foto in questione visto che indossava una maglia bianca. Finisce così tutta questa storia? Proprio un mese fa Giulia entrava nello studio di Uomini e Donne per scegliere il suo fidanzato, era il 31 maggio 2019. Ci aspettiamo, visto che va tutto bene tra di loro, grandi festeggiamenti e dediche d’amore per questo primo mese insieme. Arriveranno?

Per il momento Giulia ha scelto di non commentare questa storia m i fans si aspettano un video insieme dei due. Vedremo che cosa succederà.

