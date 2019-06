Manuel Galiano piange a Ibiza: ha davvero tradito Giulia Cavaglià?

Da qualche minuto sui social viene condivisa e ricondivisa una foto molto particolare. L’immagine mostra Manuel Galiano, fidanzato di Giulia Cavaglià, nell’aeroporto di Ibiza. Come potrete vedere, non si può dedurre quello che Manuel stia facendo, essendo la foto abbastanza sfocata. Ma la persona che scattato questa foto, ha fatto sapere che Manuel stesse piangendo. Il motivo? Pare che il fidanzato di Giulia Cavaglià sia sconvolto per quello che sta succedendo in queste ore. E’ infatti stato accusato di aver tradito Giulia con una ragazza a Ibiza. Non sappiamo se queste lacrime siano quelle di un uomo che sa di aver sbagliato, o semplicemente quelle di un ragazzo che non ha fatto nulla di male ma ha paura di perdere la ragazza di cui potrebbe essersi innamorato.

Certo che se davvero Manuel avesse tradito Giulia a Ibiza, sarebbe stato molto ma molto ingenuo…Vediamo quelle che sono le ultime news dal mondo di Uomini e Donne.

La ragazza che ha scattato la foto ha raccontato:

“Ciao non sono una ragazza che fa ste cose solitamente ma prima ho visto una scena tristissima. Mi sembrava di aver visto Manuel all’aeroporto di Ibiza che piangeva da solo ad un tavolo. Mi ha fatto davvero tenerezza tanto che mia mamma gli ha offerto un fazzolettino Spero che risolverà tutto perché era davvero distrutto”.

Da qualche ora Manuel, dopo aver detto la sua in molte stories sui social, è scomparso dai radar e non commenta in nessun modo queste notizie. Forse proprio perchè è in viaggio e vuole rimettere insieme i pezzi senza fare altri danni?

E Giulia invece come sta reagendo a tutto questo? L’ex tronista ha postato tre ore fa una storia in cui è in piscina mentre si diverte e gioca con le amiche. Nessun altro commento a quanto sta accadendo. Non ci resta che aspettare per capire cosa ci sia di vero in questa storia.