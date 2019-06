Pierluigi Diaco parole d’amore per suo marito da Io e Te con Mara Venier complice

A sorpresa, nella puntata di Io e Te in onda oggi 28 giugno 2019, Mara Venier ha stupito Pierluigi Diaco che non si aspettava di vedere la conduttrice. Infatti per l’intervista con il personaggio famoso, oggi sarebbe dovuto esserci Enrico Lo Verso. Ma l’attore di certo avrà lasciato volentieri il suo spazio a Mara che ha fatto una dolce sorpresa al suo amico Pierluigi. E nel corso di questo appuntamento, Mara da brava conduttrice e anche padrona di casa improvvisata, non ha perso l’occasione per far aprire un po’ il suo collega e amico che ha anche parlato della sua vita privata. Ha infatti ringraziato con dolcissime parole suo marito, Alessio.

Il pubblico di La7 conosce molto bene il marito di Diaco, volto molto apprezzato delle trasmissioni della rete di Cairo editore. Ex pallavolista, e oggi giornalista per programmi tra i quali Tagadà, Alessio Orsingher è il marito di Diaco dal novembre 2017. Dopo due anni di fidanzamento infatti, i due si sono giurati amore eterno attraverso l’unione civile.

PIERLUIGI DIACO E LE DOLCI PAROLE PER SUO MARITO ALESSIO DA IO E TE

Ripercorrendo quelli che sono stati i cambiamenti degli ultimi anni, sia in ambito privato che professionale, Diaco ha commentato:

“Prima di lui non onoravo seriamente i rapporti, ero concentrato su di me, sul mio fanatismo, sul mio piacere a tutti i costi. Per molti anni sono stato insicuro. Alessio mi ha cambiato la vita”.

I due non si vedono spesso insieme e pare che anche nel giorno del loro matrimonio abbiano chiesto ai pochissimi invitati di tenere per loro gli scatti di questa giornata. Alcune immagini delle nozze sono state poi pubblicate su Novella 2000, ma sono davvero pochissimi gli scatti che circolano anche in rete di questo giorno speciale. Pierluigi e Alessio sono molto gelosi della loro vita privata e della loro relazione non si sapeva praticamente quasi nulla prima del matrimonio.

Oggi però Pierluigi ha voluto spendere delle bellissime parole d’amore per suo marito. E quale momento migliore se non di fronte alla complice Mara Venier!