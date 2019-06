Mara Venier sorpresa a Pierluigi Diaco in diretta a Io e te tra ballo e confessioni

Oggi è un giorno speciale per Mara Venier che festeggia il suo anniversario di matrimonio con Nicola Carraro. Ma visto che suo marito è lontano a godersi il sole dei Caraibi, la conduttrice ha fatto un salto in Rai per una piacevole sorpresa a Pierluigi Diaco. Il conduttore, visibilmente emozionato e sorpreso, non si aspettava di vedere la sua amica, e a questo punto anche collega, nel salotto di Io e Te. E invece Mara ha voluto esserci per un momento molto emozionante sia per i protagonisti che per il pubblico a casa.

MARA VENIER A SORPRESA OSPITE DI IO TE EMOZIONA PIERLUIGI DIACO

La conduttrice ha quindi voluto sottolineare che è stata vicina a Diaco prima che il programma approdasse sul piccolo schermo, nella sua genesi se così possiamo dire: “Io e te è un programma che ho visto nascere. Ti sono stata sempre vicino. Io e te è un passo in avanti per te, è il programma perfetto per te. “

Diaco ha commentato con queste parole il suo lavoro: “Ho fatto il solista per tantissimi anni, ho cominciato molto presto a fare questo mestiere, non avevo cultura e carattere per affrontare certe esperienze. Sono stato coraggioso, ma molto spericolato. Ho fatto tantissimi errori.“

Diciamo che sono più o meno gli errori che sottolinea il pubblico a casa che trova Diaco spesso troppo egocentrico per condurre un programma di questo genere. Ma si sa, non si può piacere a tutti!

E ovviamente visto che si parlava appunto dell’anniversario di matrimonio di Mara, la conduttrice ha detto di essere dispiaciuta di non passare questa giornata al fianco di suo marito ma che recupererà raggiungendolo il prima possibile!

E per Mara non poteva mancare un dolce messaggio da parte di suo marito Nicola:

“ciao amore mio, buon anniversario. Ti ricordi che giorno meraviglioso nel 2006? La tua mamma, bellissima ed elegante, i miei cugini, i nostri figli, tanti amici e una festa meravigliosa e poi tu, bella, sorridente, con quel vestito di Valentino. Era una bellezza vederti, ti amo. A proposito, se torni a Santo Domingo invece di stare da Diaco, vorrei risposarti. Te lo propongo ufficialmente“ . Ovviamente Mara ha commentato dicendo che lo risposerebbe ogni giorno!