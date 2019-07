Melissa Satta e Boateng in vacanza insieme, la crisi è superata? Tutte le foto del ritorno

Una meravigliosa notizia per i fan della coppia Melissa Satta e Boateng perché sembra che la showgirl e il calciatore siano tornati insieme (foto). Sono bellissime le foto pubblicate dalla rivista Chi e dalla rivista Diva e Donna, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng in vacanza insieme e con loro c’è anche il piccolo Maddox. A giudicare dalle immagini non sembra una vacanza di quelle programmate per il bene del bimbo, anche perché negli ultimi mesi non li abbiamo mai visti tutti e tre insieme. La Satta e suo marito sembrano invece complici, sereni e felici proprio come un tempo. Loro continuano a tacere perché se non hanno mai aggiunto alcun commento alla loro crisi, alla loro separazione, adesso meno che mai parlano del sereno che sembra essere tornato. In vacanza in yacht tra la Sardegna e le Baleari, forse i Satteng sono davvero tornati.

MELISSA SATTA BELLISSIMA DI NUOVO ACCANTO AI SUOI BOATENG

L’ex velina sarda di Striscia la notizia è in forma perfetta, un bikini fluo abbinato a quello del suo piccolino e si esibisce in tuffi che il calciatore osserva con attenzione. Boateng è pieno di attenzioni nei suoi confronti, insieme scherzano e giocano con il figlio, si stendono vicini al sole e sembra non ci sia bisogno di nessun annuncio ufficiale per dire che non ci sarà nessun divorzio.

Complimenti davvero alla coppia che ha saputo non solo ritrovare la serenità ma anche proteggere in questi mesi tutta la famiglia. Adesso forse appaiono più chiare le parole dure che Melissa Satta ha pubblicato quando il gossip ha ipotizzato per lei un nuovo amore. Attendiamo il seguito sperando che sia il più romantico possibile. Qui la rabbia di Melissa Satta per gli ultimi pettegolezzi, voleva solo proteggere suo figlio e il ritorno con Boateng.